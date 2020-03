Des incendiaires incendient une église catholique historique en France

Des incendiaires ont incendié cette semaine l’église Saint-Apollinaire dans l’est de la France, après quoi le curé a déclaré: «C’était la dernière chose dont nous avions besoin, compte tenu des événements récents.»

L’église gothique de Saint-Apollinaire, dont les origines remontent au XIIe siècle, est située dans le village de Meximieux, dans le département de l’Ain, en France.

Dans un article sur Facebook, le curé, le père Sylvain, a remercié les pompiers locaux, qui ont réussi à éteindre l’incendie lundi après-midi. Il a également noté que la police avait arrêté les auteurs du crime mais n’entre pas dans les détails concernant leur nombre ou la motivation de leur action.

“C’est notre foi qui est violée et c’est notre communauté qu’ils ont voulu frapper”, a déclaré le prêtre.

Le père Sylvain a également remercié les deux personnes qui ont alerté les pompiers de Meximieux, ainsi que la gendarmerie et le maire de la ville, qui ont visité le site de l’attaque.

Malgré les dégâts et la suie omniprésente, le prêtre a déclaré que la collégiale sera ouverte de 8h30 à 18h00. rassembler les fidèles «devant le Saint-Sacrement et la Vierge Marie».

«Nous devons redoubler de prières et prier pour ces personnes. Priez pour vos ennemis », a conclu le père Sylvain.

Toutefois, à titre de suivi, la paroisse a annoncé la fermeture de l’église Saint-Apollinaire jusqu’à nouvel ordre à la demande du département français des monuments historiques.

Alors que l’Europe a connu un nombre croissant d’actes de vandalisme et de profanation de sites chrétiens, le plus grand nombre de ces actes ont eu lieu en France, où des églises, des écoles, des cimetières et des monuments «sont vandalisés, profanés et brûlés à un rythme moyen de trois par jour », selon des rapports tirés des statistiques gouvernementales.

Les églises françaises et autres monuments chrétiens sont de plus en plus attaqués, avec une moyenne de près de trois églises par jour ciblées pour vandalisme au cours des trois dernières années.

Suivez @tdwilliamsrome