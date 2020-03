Des migrants arrêtés pour des allégations de salutation de l’Etat islamique au marché de Noël de Strasbourg

Un an après l’attentat terroriste du marché de Noël à Strasbourg, la police a arrêté deux Tchétchènes sur le marché pour avoir fait des signes d’allégeance à l’État islamique.

Les hommes auraient pris des selfies au marché avec leurs index pointés vers le ciel, un geste souvent utilisé par les membres de l’État islamique pour représenter Allah comme le seul vrai dieu. Les actes ont été constatés par la police qui a ensuite arrêté les suspects, rapporte la chaîne de télévision RTL.

La police a confirmé avoir accusé le couple d’excuses pour terrorisme, affirmant que l’un des hommes vivait à Strasbourg tandis que l’autre vivait en dehors de la région Alsace.

“Nous faisons des vérifications mais elles ne sont pas clairement connues sur le territoire alsacien pour les liens avec le mouvement islamiste”, a indiqué la police.

Le marché de Noël a connu une augmentation de la présence policière cette année après l’attaque meurtrière en 2018 du terroriste islamique radical Chérif Chekatt, qui s’est déchaîné armé d’un pistolet et d’un couteau tuant cinq personnes et en blessant 11 autres.

Malek Chekatt, le frère de Chérif, a également été arrêté plus tard après avoir menacé de commettre sa propre attaque terroriste, en publiant une photo de plusieurs armes à feu sur les réseaux sociaux et en déclarant que sa cible serait le diffuseur BFM.

Les marchés de Noël à travers l’Europe sont considérés comme des cibles pour les terroristes islamiques radicaux depuis plusieurs années après l’attaque du marché de Noël de Berlin par le faux demandeur d’asile tunisien Anis Amri en 2016, qui a fait une dizaine de morts.

En 2018, le gouvernement britannique est allé jusqu’à émettre des avertissements de voyage aux Britanniques pensant visiter les marchés de Noël en Allemagne, en France et dans d’autres pays européens, déclarant: «Il y a une menace générale du terrorisme.»

«Il peut y avoir une sécurité accrue en place pendant la période de Noël et du Nouvel An, y compris sur les marchés de Noël et d’autres événements majeurs qui pourraient attirer de grandes foules. Vous devez rester vigilant et suivre les conseils des autorités locales », ajoute le communiqué.

