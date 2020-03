Des policiers français menacent de cesser de travailler s’ils ne reçoivent pas de masques

Pour le gouvernement français, la police n’est pas une priorité lorsqu’il s’agit de recevoir des masques. En première ligne pour faire respecter la quarantaine, les policiers menacent de faire usage du “droit de retrait”, prévu par la Constitution française, si les postes de police et les véhicules ne sont pas équipés de matériel de protection contre Covid-19.

Par Daniella Franco

La loi française est claire: “lorsque la situation de l’emploi se révèle être un danger grave et imminent pour la vie ou la santé, le travailleur peut quitter son poste ou refuser d’exercer sa fonction sans l’accord de l’employeur”. Sur la base de cette prérogative et en l’absence de masques, gants et gel alcool, la police française menace d’arrêter de travailler.

En plus de la pénurie de matériel de protection dans le travail d’inspection des détentions que la police française a effectué dans les rues du pays, il existe également une interdiction explicite de l’utilisation de masques par le gouvernement lors des arrestations. La recommandation que les autorités françaises font aux forces de sécurité est que les masques ne soient utilisés que lorsque la personne que vous approchez présente des symptômes ou se déclare malade. La situation inquiète les syndicats, qui demandent aux uniformes d’affirmer le “droit de se retirer” jusqu’à ce que le problème soit résolu.

“La police est en danger”, a prévenu Benoît Barret, secrétaire national de l’Alliance, syndicats de police, dans une interview à BFMTV. “Depuis plusieurs jours, nous nous disputons avec le gouvernement pour essayer de faire comprendre aux autorités. Et ils n’ont toujours pas compris, ils n’ont pas réalisé la situation explosive dans les rues”, a-t-il souligné.

Résistance française à l’enfermement

Depuis le début de l’internement, ordonné par le président français Emmanuel Macron le lundi 16 mars, une partie de la population a résisté à rester chez elle pour tenter de stopper la propagation du coronavirus. La recommandation du gouvernement est d’interrompre la quarantaine uniquement pour les achats essentiels, pour aller à la pharmacie, à l’hôpital ou pour prodiguer des soins aux handicapés et avec l’autorisation écrite requise par le gouvernement. Mais de nombreux Français défient les autorités, s’exposant même à payer une amende de 135 euros en l’absence de justification. Le ministère de l’Intérieur a indiqué ce week-end que depuis mardi, les 100 000 policiers déployés pour faire respecter la fermeture avaient constaté 91 824 violations de l’emprisonnement dans le pays.

A Paris, des zones touristiques ou piétonnes comme les quais de Seine, l’Esplanade des Invalides et le Champs de Mars, où se situe la Tour Eiffel, ont dû être fermées à cause de la foule. Dans les régions côtières telles que Nice et l’île de Corse, l’accès aux plages a été interdit en raison du refus de nombreux citoyens de respecter le confinement.

Même en voyant la police, beaucoup de gens hésitent à rentrer chez eux, à essayer de se justifier et même à discuter avec les responsables de la sécurité. A Trappes, dans la banlieue populaire de Paris, une voiture de patrouille a été lapidée et un groupe de policiers ont été agressés lors de l’arrestation d’un groupe de jeunes qui voyageaient sans autorisation. Vendredi, un policier a même été mordu lorsqu’il s’est approché d’un homme dans la rue.

“Vous n’êtes pas en danger”

Le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, a tenté de minimiser la situation dans une interview accordée à Radio Europe 1 jeudi dernier. “Nous ne sommes pas dans la même situation que les agents de santé, qui s’occupent directement des malades”, a-t-il déclaré.

Selon le ministre, il est “inutile et même contradictoire, en termes de santé, de porter un masque en permanence dans la rue”. Castaner a tenté de désamorcer la tension avec la police: “Je veux envoyer un message de confiance et de garantie: non, vous n’êtes pas en danger. Le risque consiste principalement à porter les masques de manière incorrecte et à les utiliser en permanence”.

Le syndicat français de la police d’Usa indique que, lors des opérations, la recommandation d’une distance d’un mètre est “impossible à respecter”. L’organisation considère que l’utilisation de masques dans ce type d’opérations doit être “systématique” et a adressé un “ultimatum” au ministère français de l’Intérieur: “si l’administration ne donne pas d’instructions, nous recommanderons à la police de ne pas effectuer de contrôles ou de sanctions supplémentaires” . La même position est adoptée par le CFDT-Alternative Police Union, qui menace de “stopper toute patrouille ou mission nécessitant un contact étroit” en l’absence d’équipements pour protéger les policiers.

La police craint de devenir un “vecteur de pollution”

En plus de craindre la contamination et la propagation au sein de leur propre famille, les responsables de l’application des lois envisagent également de propager la contagion aux citoyens qu’ils ciblent. “Ce qui n’a pas encore été pensé, c’est qu’un policier peut être un vecteur de transmission lorsqu’il entre en contact avec une personne pendant le contrôle”, prévient Thierry Clair, secrétaire national du syndicat Unsa-Police dans un entretien à FranceInfo.

Selon des syndicalistes, 90 policiers ont été infectés par le coronavirus depuis que la maladie est arrivée en France fin janvier. 5000 autres officiers des forces de sécurité sont isolés, soupçonnés d’avoir contracté Covid-19.

Clair dénonce les recommandations “absurdes” du ministère de l’Intérieur. “Un de mes collègues n’avait qu’un masque dans sa voiture. L’ordre, s’il était devant des personnes testées positives pour le coronavirus, était d’appeler une équipe de distribution de matériel pour demander d’autres masques”, dit-il.

Jeudi, lors d’une vidéoconférence avec la Direction générale de la police nationale, les syndicats ont réitéré leurs demandes de matériel de protection. Actuellement, 307 000 masques sont mis à la disposition des policiers pour des situations “exceptionnelles”.

Dans un communiqué adressé à tous les agents du secteur en France, la question de l’interdiction des masques lors des interventions policières a été revue ce week-end. Selon Le Parisien, le directeur de la sécurité publique, Jean-Marie Salanova, indique que “sans que cela soit généralisé, lorsque les circonstances de l’action policière l’exigent, le port de masques est autorisé pour préserver l’intégrité des fonctionnaires”. Le même message dit que chaque véhicule doit avoir un masque et un kit de gants.

Cependant, la déclaration n’indique pas comment et où les policiers peuvent avoir accès à cet équipement, étant donné la pénurie actuelle d’équipement de protection. Samedi, le ministre français de la Santé, Olivier Verán, a assuré que la semaine prochaine il y aura une “nouvelle réflexion” sur cette situation pour “envisager une extension de la distribution des masques à d’autres professionnels qui ne sont pas médecins”.

Afin de calmer la tension entre ses agents, le ministère de l’Intérieur a également annoncé son intention de livrer au moins deux millions de masques et 1,5 million de litres d’alcool gel aux forces de sécurité. Cependant, les autorités n’ont pas indiqué quand cette mesure sera appliquée.

