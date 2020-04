Des prisonniers français libérés à cause du coronavirus déjà de retour en prison

Alors que la France a libéré des personnes de prison pour réduire la surpopulation due au coronavirus, un certain nombre de criminels se sont déjà retrouvés derrière les barreaux après avoir commis de nouveaux crimes.

Pour arrêter la propagation du coronavirus de Wuhan dans le système carcéral français surpeuplé, le gouvernement du président Emmanuel Macron a libéré environ 8 000 détenus en seulement un mois.

Cependant, toutes les personnes libérées n’ont pas réussi à rester longtemps à l’extérieur.

Un jeune de 19 ans de Ploërmel a été libéré de prison le 20 mars mais s’est retrouvé en prison un peu plus d’un mois plus tard. Un juge lui a infligé une peine de 18 mois à la suite d’une condamnation pour voies de fait sur un policier, après avoir bu deux à trois litres de bière et une ou deux bouteilles de vin mousseux.

L’adolescent a également été accusé d’avoir agressé son frère et d’avoir volé un téléphone portable et une boîte de vin rosé appartenant à l’un de ses voisins.

Un homme de 38 ans à Lyon a été libéré de prison le 10 avril, après avoir été condamné pour des violences.

Dix jours seulement après sa libération, il a été impliqué dans une dispute avec un employé de la sécurité d’un supermarché qui a nécessité l’intervention de la police, puis une autre altercation dans un magasin de tabac peu de temps après. Lors du deuxième incident, il a résisté à la police et craché au visage de l’un des policiers.

L’homme a été jugé par un tribunal de Lyon, reconnu coupable et condamné à six mois de prison pour agression.

De telles attaques de crachats, suivies de déclarations d’infections à coronavirus positives, ont été observées à plusieurs reprises en France ces dernières semaines.

Un autre cas s’est produit dans la ville de Saint-Étienne et a vu un homme de 49 ans impliqué dans une attaque de crachat contre la police dans laquelle l’homme a dit aux policiers qu’il leur donnerait le VIH.

L’homme de 49 ans avait été libéré de prison le 31 mars – un mois et 17 jours avant la fin de sa peine de prison.

Après sa condamnation pour voies de fait sur la police, il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement plus le reste de sa peine précédente. Il avait également déjà été condamné à une amende le 13 avril pour avoir enfreint les mesures de verrouillage et compte désormais 47 condamnations au cours de ses 49 années de vie.

