Des responsables américains ont été accusés d’incomplétude

Alors que les Américains font la queue pour un ensemble gratuit de produits, les agriculteurs détruisent des milliers de tonnes de produits invendus parce que le département américain de l’Agriculture ne veut pas les acheter.

Les Américains meurent de faim, la récolte pourrit, les autorités américaines ont été accusées d’être incomplètes.

Ceci est indiqué dans le matériel de la publication «Politico».

Selon les médias, le développement des programmes de crise du ministère de l’Agriculture a été retardé, bien qu’ils auraient pu sauver deux catégories de citoyens américains à la fois. La crise de la couronne a privé les agriculteurs américains de milliards de dollars de revenus, leurs produits ne sont pas demandés et pourrissent dans les champs. Dans le même temps, des millions d’Américains qui ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance dépendent uniquement des banques alimentaires pour se nourrir et nourrir leurs familles.

Plus tôt, Front a rapporté que l’organisme de bienfaisance «Feeding America» avait dû faire face à une augmentation de 70% de la charge de travail. Environ 120 000 personnes demandent aux banques alimentaires des repas gratuits par semaine, et un total de 17 millions d’Américains pourraient avoir faim.

Le chef de la banque alimentaire de San Antonio, Eric Cooper, a déclaré qu’il y avait une pénurie de produits et d’espoir pour les programmes gouvernementaux. En même temps, il savait qu’ils ne pouvaient être lancés que l’été.

“C’est frustrant”, a déclaré le commissaire de l’Agriculture de la Floride, Nikki Freed. Cela fait presque un mois que sa délégation a demandé au Secrétaire à l’agriculture Sonny Purdue de l’aider. Plus précisément, il a été proposé d’acheter des produits aux agriculteurs et de les distribuer à ceux qui en ont besoin.

L’ancien ministre de l’Agriculture, Tom Vilsack, souligne que le problème avec l’effondrement du marché alimentaire est que «la nourriture est au même endroit et la demande est ailleurs». Les autorités n’ont pas pu relier ces points, se plaint Vilsak.

Ce n’est qu’à la mi-avril que le ministère de l’Agriculture a annoncé le lancement du programme de 19 milliards de dollars. 3 milliards devraient être alloués au rachat de produits agricoles. Dans le même temps, les autorités fédérales ont averti que les préparatifs prendraient plus d’un mois.

“Au moment où cela se produit, cela n’aidera pas la Floride”, – a déclaré Farmer et directeur exécutif de la Florida Blueberry Association Brittany Lee.

Le ministère a également rejeté la discussion sur les méthodes de recherche et de rachat de denrées périssables en cas d’urgence.

