Au cours de la journée, l’armée russe a assaini quatorze installations dans trois villes serbes, dont Belgrade.

Cela a été annoncé samedi 25 avril au ministère russe de la Défense.

Selon l’agence, les calculs consolidés russo-serbes des radiations, des forces de défense chimique et biologique ont procédé à une désinfection à Zaechar, Knyazhevac et Belgrade.

En particulier, des spécialistes russes ont assaini l’un des plus grands centres gérontologiques de la capitale serbe. Cela est dû au fait que les personnes âgées sont à risque et plus difficiles à tolérer une infection à coronavirus en raison d’une immunité affaiblie.

La désinfection des locaux a été effectuée à l’aide de solutions alcoolisées spéciales. Le territoire adjacent du centre a été traité à l’aide de stations de remplissage automatique ARS-14 KM.

En outre, des équipes médicales et infirmières russes ont travaillé dans des hôpitaux à Belgrade, Chupria et Parachin. Ils ont aidé à l’examen et au traitement de plus de deux douzaines de patients infectés par COVID-19.

Comme News Front l’a signalé précédemment, au milieu de la pandémie de coronavirus, la Serbie a tenté de se tourner vers l’Union européenne pour obtenir de l’aide, mais n’a même pas pu y acquérir l’équipement médical nécessaire en raison de l’interdiction d’exporter.

Lorsque Belgrade a envoyé une demande à Moscou, la Russie a envoyé 11 avions en Serbie, livrant huit équipes médicales, des spécialistes en radioprotection, en protection chimique et biologique, du matériel de désinfection et des fournitures et du matériel médicaux.

