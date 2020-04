Des troupes dans les rues de Paris alors que la France se fait dire que nous sommes en guerre contre le coronavirus

On a dit à la France “nous sommes en guerre” et les règles se sont durcies parce que les gens ne se sont pas conformés

Les gens en France ont été informés qu’ils ne pourront quitter leur domicile que pour les déplacements nécessaires tels que le supermarché ou le travail.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que “les mouvements seront très fortement réduits” pendant au moins 15 jours à partir de midi demain. Il a déclaré à la télévision nationale que le gouvernement avait ordonné ces restrictions parce que les gens ne s’étaient pas conformés aux mesures de santé publique antérieures et “nous sommes en guerre”.

Les rassemblements de familles et d’amis ont été interdits, a-t-il dit, bien que les gens puissent faire de l’exercice, à condition de garder leurs distances les uns des autres. Il a déclaré: «Nous avons vu des gens se rassembler dans des parcs, des marchés bondés, des restaurants et des bars qui n’ont pas suivi les instructions. … Non seulement vous ne vous protégez pas, mais vous ne protégez pas les autres », a-t-il déclaré aux Français.

Macron a déclaré que les Français à l’échelle nationale devraient rester chez eux et ne sortir que pour le «strict nécessaire».

Il a déclaré que toute personne enfreignant les restrictions serait punie, sans préciser ce que cela pouvait signifier exactement.

“C’est une guerre pour la santé”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas en guerre contre une armée ou une nation mais contre un ennemi invisible.”

Il a également annoncé le report du deuxième tour des élections locales en France et la suspension des réformes controversées du gouvernement en matière de retraite, estimant qu’il fallait se concentrer sur la lutte contre le virus.

Lundi dernier, la France avait signalé 5 397 cas de virus, soit plus que les États-Unis.

Avec le reste de l’Union européenne, la France ferme ses frontières à la plupart des voyageurs étrangers, tout en proposant des voies de circulation accélérées pour s’assurer que les équipements médicaux vitaux parviennent aux citoyens de l’UE.

Des soldats ont été vus circulant dans les rues de Paris alors que le gouvernement préparait une répression

Les rassemblements de familles et d’amis étaient interdits même si les gens pouvaient faire de l’exercice, à condition de garder leurs distances les uns des autres (Photo: .)

Le plan de l’UE a été annoncé près d’une semaine après qu’un verrouillage national a pris effet en Italie, le pays avec le plus de cas de virus signalés dans le monde, à l’exception de la Chine.

L’Espagne a emboîté le pas ce week-end, tandis que d’autres pays de l’UE ont adopté des mesures nationales ad hoc, notamment des fermetures partielles des frontières.

Les responsables de l’UE craignent que les pays agissant seuls et sans coordination ne rendent les choses plus difficiles pour les voisins dont les systèmes de santé grincent déjà.

Le virus a infecté plus de 50 000 personnes à travers l’Europe et fait 2 000 morts.

Le président Emmanuel Macron a déclaré que “les mouvements seront très fortement réduits” pendant au moins 15 jours (Photo: .)

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré avoir dévoilé le plan que Bruxelles soumettra aux 27 dirigeants du bloc lors d’un sommet qui se tiendra demain par vidéoconférence.

Elle a déclaré que les restrictions de voyage en Europe devraient être mises en place pour une période initiale de 30 jours. Des exemptions pourraient être accordées aux résidents de longue durée de l’UE, aux travailleurs frontaliers, aux membres de la famille de ressortissants européens et aux diplomates.

Les citoyens britanniques ne seraient pas inclus dans l’interdiction, malgré le retrait officiel de l’UE le 31 janvier.

“Le personnel essentiel tel que les médecins, les infirmières, les soignants, les chercheurs et les experts qui aident à lutter contre le coronavirus devrait continuer à être autorisé dans l’UE”, a déclaré von der Leyen.

Macron a déclaré que les Français à l’échelle nationale devraient rester chez eux et ne sortir que pour le “strict nécessaire” (Photo: .)

Les gens restent séparés les uns des autres alors qu’ils font la queue devant un supermarché à Paris (Photo: AP)

Un panneau informant les gens que la Tour Eiffel est fermée au milieu de la pandémie de coronavirus (Photo: .)

Les travailleurs des transports pourraient également bénéficier d’exemptions pour garantir la fourniture «d’articles essentiels tels que des médicaments, mais aussi des aliments et des composants dont nos usines ont besoin», a-t-elle déclaré.

Aux frontières de la zone de 26 pays d’Europe sans visa ni passeport pour les citoyens et les résidents autorisés, des voies rapides seraient mises en place pour le transport de fournitures médicales et de biens essentiels.

Les responsables de l’UE ont déclaré que l’objectif était d’aider à réduire les embouteillages dans les zones frontalières et de maintenir les économies de l’UE en marche alors que la maladie s’effrite sur les marchés mondiaux.

L’idée générale est «de réduire les mouvements inutiles, mais en même temps d’assurer la circulation des marchandises, des marchandises, afin que nous puissions garantir autant que possible l’intégrité du marché unique, garantir les livraisons nécessaires», UE. Le président du Conseil Charles Michel a déclaré.

