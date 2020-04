Deux morts dans une attaque au couteau dans une ville française sous le blocus du coronavirus

L’attaquant aurait coupé la gorge d’un homme devant son enfant et sa petite amie (Photo: AP / EPA)

Deux personnes ont été tuées par un couteau alors que des acheteurs faisaient la queue devant une boulangerie dans une ville du sud-est de la France.

Au moins huit autres personnes ont été blessées lors de l’attaque vers 11 heures ce matin à Romans-sur-Isère, qui est actuellement en détention en raison de la pandémie de coronavirus. Le suspect a été arrêté par la police à proximité et n’a pas encore été identifié par les procureurs.

Les autorités disent qu’il n’avait pas de papiers mais qu’il prétendait être soudanais et être né en 1987. Les médias français ont rapporté que le tueur avait attaqué pour la première fois un résident roumain qui venait de quitter son domicile pour sa promenade quotidienne – se tranchant la gorge devant sa petite amie et son fils .

On pense alors que le coutelier est entré dans un magasin de tabac, a poignardé un membre du personnel et deux clients avant d’entrer dans la boucherie locale. De là, il aurait attrapé un autre couteau et attaqué un acheteur avec l’extrémité franche avant d’entrer dans un supermarché alors que les gens se réfugiaient à proximité.

Les autorités n’ont pas encore établi si l’attaque était liée au terrorisme (Photo: . / .)

Un policier se tient à côté d’un gilet par terre sur le site de l’attaque (Photo: . / .)

Des policiers français se tiennent dans une rue du centre de Romans-sur-Isère (Photo: .)

Ceux qui ont été pris dans l’attaque auraient probablement transporté des produits d’épicerie alors qu’ils s’approvisionnaient pour le verrouillage (Photo: . / .)

Au moins quatre autres personnes ont été blessées, mais les médias français ont suggéré que le nombre pourrait être plus élevé (Photo: . / .)

La ville juste au sud de Lyon est en lock-out avec le reste de la France

La police a ensuite arrêté le suspect à proximité, a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, en remerciant les commerçants de leur aide.

M. Castaner a déclaré que les autorités cherchent à classer l’attaque dans la ville de Romans-sur-Isère comme un acte de terrorisme.

Il a ajouté: “Il semble que tous les risques aient été neutralisés”.

Selon les médias locaux, l’agresseur est entré dans un magasin de tabac, a poignardé le tabac et deux clients, puis est entré dans la boucherie locale.

Il a attrapé un autre couteau et a attaqué un client avec la pointe émoussée avant d’entrer dans un supermarché, tandis que certains acheteurs se sont réfugiés dans une boulangerie voisine.

Une centaine de policiers et 45 pompiers ont été impliqués dans l’opération et la sécurisation de la zone, a déclaré M. Castaner.

Comme le reste de la France, les habitants de la ville au sud de Lyon ont été invités à suivre des mesures strictes de verrouillage pour empêcher la propagation du coronavirus.

Il est probable que les gens pris dans l’attaque de ce matin dans une rue commerçante faisaient des provisions pour la semaine à venir.

Il y a eu un certain nombre d’attaques au couteau en France ces derniers mois.

En janvier, la police française a tiré et blessé un homme à Metz qui brandissait un couteau et criait «Allahu akbar». Deux jours plus tôt, un autre homme avait été abattu par la police après avoir poignardé mortellement une personne et blessé deux autres dans une banlieue parisienne.

