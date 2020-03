Donald Trump arrive à Paris au milieu d’une autre controverse sur la Russie

(CNN) – Le président américain Donald Trump est arrivé en Europe pour la deuxième fois en une semaine, lors d’un voyage qui pourrait lui fournir un bref intermède au milieu de la crise lors de la réunion de son fils Donald Trump Jr. et d’un avocat russe au cours de la campagne présidentielle de l’an dernier.

Air Force One a atterri à l’aéroport de Paris Orly jeudi matin.

Trump participera à plusieurs réunions à la résidence de l’ambassadeur américain avant d’être reçu lors d’une cérémonie de bienvenue officielle par son hôte, le président français Emmanuel Macron.

Le leader américain visitera également la tombe de Napoléon aux Invalides jeudi avant de s’entretenir avec Macron sur la sécurité à l’Elysée.

Les deux dirigeants répondront aux questions des journalistes dans l’après-midi et dîneront avec leurs femmes dans un restaurant étoilé au Michelin, au deuxième étage de la Tour Eiffel.

Trump servira d’invité d’honneur au défilé militaire national du 14 juillet, à l’occasion du 100e anniversaire de l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, invoquant des triomphes américains à l’étranger qui pourraient l’aider à se positionner comme un commandant puissant dans patron.

L’ombre de la Russie

Ce qui semble presque certain, c’est que ce sera la troisième visite de Trump en Europe dominée par des questions sur le rôle de la Russie dans les élections américaines. Cette fois, c’est l’admission – par e-mail – que Trump Jr. a rencontré l’année dernière une femme qu’il croyait être une avocate du gouvernement russe qui allait lui offrir des informations potentiellement compromettantes sur le Kremlin sur Hillary Clinton.

Mercredi, le président a cherché à partir avant cet affrontement, déclarant à . dans une interview qu’il ne savait rien de la réunion lorsqu’elle a eu lieu en juin dernier.

“Non, je ne savais qu’il y a quelques jours quand j’ai entendu parler de cela”, a-t-il dit.

Ce ne serait pas la première fois que le drame russe annule les efforts de la Maison Blanche pour faire avancer l’agenda mondial de Trump.

Lors de son premier voyage en Europe en mai, il n’a pas mentionné le principe de l’autodéfense mutuelle de l’OTAN, soulevant des questions sur son engagement envers l’organisation à une époque précédée par ses déclarations non critiques à l’égard de la Russie.

La semaine dernière, lors du sommet du G20 en Allemagne, Trump a rencontré pour la première fois le président russe Vladimir Poutine, au cours duquel il a affirmé que la Russie n’avait pas tenté d’influencer l’élection présidentielle de 2016.

Après cette réunion, Trump a tweeté qu’il avait “exercé une forte pression” sur Poutine à deux reprises au sujet de l’ingérence dans les élections et que les deux avaient discuté de la formation “d’une unité de cybersécurité impénétrable” et d’un cessez-le-feu dans certaines parties de la Syrie.

Une source républicaine a déclaré que Trump était bouleversé par le fait que ce qu’il considérait comme une visite réussie en Pologne et en Allemagne la semaine dernière avait été éclipsé par la Russie. Les gros titres sur la Russie devraient à nouveau proliférer.

La relation Trump-Macron

Macron, 39 ans, est sorti de nulle part politiquement et, comme Trump, a vaincu la politique traditionnelle et a été élu président. Mais avec des prouesses politiques inattendues, il a brusquement changé le visage de la politique française d’une manière que Trump, 71 ans, n’a pas pu faire aux États-Unis, remportant une victoire majeure lors des élections législatives suivantes et injectant un état d’optimisme après des années des présidences ratées.

Il est également devenu une étoile montante sur la scène mondiale et est déjà considéré comme un chef de file de l’Occident, avec la chancelière allemande Angela Merkel.

“Dans moins de deux mois, Macron recevra deux des dirigeants les plus controversés du monde, Poutine et Trump”, a déclaré Alexandra de Hoop Scheffer, directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund. “Malgré certaines critiques au sein de la classe politique française, ces réunions bilatérales ont été généralement perçues comme un” coup d’Etat “diplomatique réussi qui indique que la France est de retour sur la scène diplomatique.”

Trump, comme Macron, un fléau pour les forces politiques de l’establishment, a également contesté ses chances de gagner. Mais alors que Macron prospérait, Trump est entré dans une crise politique dès qu’il a prêté serment.

De nombreux dirigeants mondiaux y voient l’antithèse de ce que l’Occident représente. Trump a mis en colère les Européens en se retirant de l’accord de Paris sur le climat et est considéré comme un agent d’intolérance et d’instabilité parmi les classes politiques dans une grande partie de l’Europe.

Seulement 14% des Français dans une enquête Pew Global Attitudes ont exprimé leur confiance dans le fait que Trump ferait la bonne chose dans les affaires internationales. Trump, pour sa part, a manifestement bafoué les normes diplomatiques, comme il l’avait promis pendant sa campagne, une position qui a ravi ses partisans.

L’invitation fait également allusion à la stratégie de Macron pour revigorer la France en tant que grande puissance mondiale et à la détermination de veiller à ce que, malgré l’antipathie en Europe envers l’approche de Trump, les États-Unis restent attachés à l’Occident.

Avec Trump en désaccord avec Merkel, Macron se met en place comme un pont entre les États-Unis et le reste de l’Europe.

Le nouveau leader français tient à préciser que, malgré les fortes différences climatiques et commerciales et la perspective mondiale, l’alliance entre la France et les États-Unis est vitale pour le bien de l’ordre international.

“Nous voulons souligner l’importance d’une relation franco-américaine durable, quels que soient les désaccords qui peuvent exister aujourd’hui”, a déclaré un haut responsable français sous couvert d’anonymat.

L’invitation de Macron montre également l’avantage d’être un leader avec un mandat fort. La Première ministre britannique Theresa May, qui peine à conserver le pouvoir après une débâcle électorale, a été forcée de reporter la visite d’État de l’impopulaire Trump à l’année prochaine.

L’une des raisons pour lesquelles la France souhaite maintenir l’engagement des États-Unis est sa volonté d’enchâsser son rôle de premier partenaire de défense de l’Europe avec les États-Unis et dans la lutte contre l’Etat islamique en Syrie et en Irak et en Europe.

Trump paiera probablement l’hospitalité de Macron en réaffirmant fermement l’alliance et l’importance du rôle mondial de la France, toujours une considération importante dans la politique française.

“Nous avons une longue histoire, ne marchant pas toujours à la même distance, mais (nous sommes) de vrais amis et de vrais alliés”, a déclaré mardi à la presse un haut responsable de l’administration américaine. “Et il y a donc des parallèles clairs avec notre alliance il y a 100 ans et aujourd’hui, cela ne fait aucun doute.”

