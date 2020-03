Dans le cadre du sommet de l’OTAN, le président des États-Unis, Donald Trump, a rencontré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg et, dans ses commentaires, a indiqué à la presse qu’il rejetait les taxes que la France souhaite imposer à la France. Facebook et Google et ont assuré que cela ne permettrait pas à quelqu’un d’autre de profiter des entreprises américaines.

.