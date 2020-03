Emmanuel Macron assume la présidence de la France, et maintenant?

(CNN) – Emmanuel Macron a prêté serment dimanche en tant que président de la France et a prononcé un premier discours passionnant pour commencer à guérir sa nation fracturée.

Macron a secoué la politique française avec son ascension fulgurante à la présidence, remportant la campagne en tant qu’indépendant, avec le soutien d’un nouveau parti qu’il a fondé il y a moins d’un an.

À 39 ans, il est le plus jeune président de l’histoire de France et le plus jeune dirigeant français depuis Napoléon.

Le nouveau président, qui succède au socialiste François Hollande, s’est engagé à redonner confiance à une nation “brisée” par une avalanche d’attentats terroristes et une économie moins dynamique.

Il a dit qu’il espérait restaurer les valeurs françaises et a applaudi les électeurs pour avoir résisté à la vague de populisme en le choisissant et non sa rivale, la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, lors des élections il y a une semaine.

«Le monde et l’Europe ont plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d’une France forte, convaincue de son destin. Une France qui soutient la liberté et la solidarité », a-t-il déclaré.

“Je suis convaincu que la puissance de la France n’est pas en déclin et que nous sommes à l’aube d’une extraordinaire renaissance”.

Le président a énuméré une série de défis auxquels le pays est confronté, des flux d’immigration aux «excès» du capitalisme mondial et du terrorisme.

«Rien n’affectera qu’une partie de la population. Nous sommes unis. Nous sommes tous voisins. “

Avec un œil sur le législatif

Macron a promis de donner un nouveau souffle à la politique française et, dans son discours de dimanche, il a révélé la vision d’une économie dynamique alimentée par l’innovation et la technologie, ainsi qu’une ouverture sur le monde.

Mais pour certains observateurs sceptiques, on sait encore peu de choses sur les capacités de Macron. Il a peu d’expérience au gouvernement après avoir servi deux ans comme ministre de l’économie, son rôle le plus important.

Une semaine seulement après sa victoire, Macron a hérité d’une liste de tâches extraordinaires et de délais urgents.

Il devrait nommer son Premier ministre lundi et le reste de son cabinet mercredi. Macron a déclaré qu’il recherchait un homme et une femme comme candidats au poste de Premier ministre, mais n’a donné aucune idée de qui ils pourraient être.

Maintenant, il se penchera également sur les élections législatives de juin. Son parti centriste La République en Marche!, Qui n’a jamais siégé au Parlement, aura besoin d’une forte présence parlementaire pour faire avancer l’agenda législatif de Macron.

Le parti peine à trouver 577 candidats pour chacun des sièges à disputer lors des élections prévues les 11 et 18 juin.

Il a déjà nommé 428 candidats mardi, dont la moitié de femmes et plus de la moitié ne faisant pas partie de la politique traditionnelle, respectant ainsi l’engagement pris par le parti en janvier. Parmi les politiciens traditionnels, le parti a attiré des candidats de gauche et de droite, provoquant la panique parmi les partis traditionnels qui craignent les défections de masse.

Macron a remporté les élections du 7 mai avec 66% des voix, mais son mandat ne sera pas aussi fort que les chiffres le suggèrent. Beaucoup en France ont clairement indiqué qu’ils votaient contre Le Pen, pas en faveur de Macron.

Lors de la cérémonie d’investiture ce dimanche, Macron était accompagné de son épouse, Brigitte Trogneux, une femme que le nouveau président a présentée comme son mentor. Il a dit qu’il donnerait probablement à sa femme un poste officiel au gouvernement.

Les épouses des présidents de France n’ont pas régulièrement le même rôle que la première dame des autres pays.

Macron, un ancien banquier d’investissement, a été critiqué pour avoir vécu ce que beaucoup considèrent comme une vie extravagante. Par conséquent, son équipe a expliqué aux médias que la robe que Trogneux utilisait, ainsi que son sac, avaient été empruntés par la célèbre maison de couture Louis Vuitton. En outre, ils ont déclaré que le costume Macron coûtait environ 450 euros (environ 490 $), un prix modeste pour une occasion aussi importante.

