Emmanuel Macron est responsable de «Tout le chaos au Cameroun»

Un prêtre africain a accusé Emmanuel Macron de «tout le chaos au Cameroun» après que le président français a révélé la semaine dernière qu’il avait orchestré la libération du chef de l’opposition politique Maurice Kamto de prison.

M. Macron a déclaré à un militant camerounais en France qu’il avait fait pression sur le président camerounais Paul Biya pour qu’il libère Kamto et d’autres dirigeants de l’opposition de prison, avertissant qu’il n’accepterait pas une visite de Biya à Lyon jusqu’à la libération du chef.

«J’ai dit à Biya que nous ne devons pas nous rencontrer à Lyon si Kamto n’est pas libéré. Il a été libéré parce que nous avons fait pression », a déclaré Macron au militant.

Selon le prêtre camerounais, le père Roman Kisi, la contrepartie de Macron a révélé que la France considère toujours une grande partie de l’Afrique comme une colonie française et ses dirigeants comme de simples «comparses» du gouvernement français.

“Mon interprétation de la déclaration de Macron est qu’il est responsable de tout le chaos au Cameroun parce que s’il a ordonné la libération de Kamto et fait maintenant pression sur le président Biya pour qu’il libère d’autres prisonniers politiques, cela signifie que des dirigeants africains comme Paul Biya sont des comparses”, a déclaré le père Kisi. a déclaré Crux, une agence de presse catholique en ligne.

Les mots de Macron montrent que nous sommes toujours “un peuple colonisé”, a déclaré Kisi, “nous au Cameroun et dans tous les pays africains francophones”.

Le prêtre a également critiqué le fait que la France soit considérée comme «le plus grand exportateur de bois tropicaux», malgré le fait qu’il n’est pas sous les tropiques, ce qui signifie que la France continue d’exploiter les ressources de l’Afrique.

Selon Crux, “la France est restée plus intimement liée à ses anciennes possessions africaines, avec une histoire de soutien des régimes à la puissance militaire française et d’exercer un contrôle financier via le franc CFA, devises utilisées dans 14 pays.”

Le père Kisi a déclaré que ces liens monétaires avec la France ont maintenu les pays africains dans la pauvreté, notant que «parmi les pays africains ayant un niveau de vie élevé, aucun [CFA Franc]. “

“Nous ne pouvons pas rivaliser avec le Nigeria – ils ont leur propre monnaie”, a déclaré le prêtre. “Nous ne pouvons pas rivaliser avec nos voisins d’Afrique de l’Est parce qu’ils ont leurs cédées, les shillings, les kwachas, etc.… ils ont donc de meilleures chances de commercialiser leur argent.”

«Que se passe-t-il dans les anciens territoires coloniaux français? Leur utilisation continue du franc CFA n’est pas dans leur meilleur intérêt économique », a-t-il déclaré.

