Emmanuel Macron prolonge le verrouillage du coronavirus français jusqu’au 11 mai

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que les mesures d’urgence pour endiguer la propagation du virus de Wuhan seront maintenues pendant un mois supplémentaire tout en admettant que le gouvernement n’était pas préparé à la pandémie.

Dans son quatrième discours national depuis le début de la crise des coronavirus, le leader français a indiqué lundi soir que les mesures de confinement, qui ont commencé il y a près d’un mois, se poursuivront jusqu’au 11 mai au moins.

«J’apprécie pleinement l’effort que je vous demande au cours des quatre prochaines semaines. Les règles édictées par le gouvernement doivent continuer à être respectées. Ils montrent leur efficacité et ne doivent pas être renforcés ou allégés », a déclaré Macron, selon le journal français Le Monde.

“L’épidémie n’est pas encore sous contrôle”, a-t-il déclaré tout en affirmant que les efforts du gouvernement avaient entraîné une diminution du nombre de décès quotidiens et du nombre de personnes dans les unités de soins intensifs.

M. Macron a continué en admettant qu’il y avait eu “des défauts, des insuffisances et des échecs” dans la stratégie globale du gouvernement pour contenir le virus et sa capacité à distribuer des masques et à administrer des tests.

«Comme vous, j’ai encore vu trop de lenteur, des procédures inutiles. Faiblesses également dans notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences en temps voulu », a déclaré le président français.

Dans son discours, M. Macron a déclaré que d’ici le 11 mai, le gouvernement commencera à ouvrir des crèches, des écoles secondaires, des collèges et des lycées, mais que les universités resteront fermées jusqu’à au moins la session d’été. Il a également averti que les espaces publics tels que les bars, restaurants, théâtres, cinémas, cafés et hôtels resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre.

En réponse au virus d’origine chinoise, la France a adopté certaines des mesures les plus draconiennes d’Europe, allant jusqu’à obliger les citoyens à remplir un formulaire gouvernemental pour sortir de chez eux.

Malgré les règles strictes, le pays a enregistré le troisième plus grand nombre de décès en Europe, avec à ce jour quelque 14 967 personnes décédées des suites d’un coronavirus.

Contrairement à la France, les pays du continent ont commencé à assouplir les mesures de verrouillage pour éviter de nouvelles retombées économiques. L’Espagne et l’Italie, les deux pays européens les plus durement touchés, ont annoncé qu’elles autoriseraient les travailleurs de secteurs industriels clés spécifiques à reprendre leur emploi, selon la BBC.

Le gouvernement autrichien a également annoncé qu’il assouplirait les restrictions pour les petits magasins mardi et que les centres commerciaux et les plus grands magasins devraient être ouverts d’ici le 1er mai, rapporte Deutsche Welle.

