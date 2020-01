EN CHIFFRES: ce que vous devez savoir sur la population française

L’Institut national de la statistique français Insee a publié son rapport annuel sur la population française et voici ce que vous devez savoir.

La population augmente légèrement

Début 2020, la population française s’élevait à 67.064.000 personnes, selon l’Insee, très similaire à la population britannique de 67,6 millions mais répartie sur un pays environ trois fois la taille.

Les chiffres reflètent une faible croissance de 0,3%, ce qui représente 141000 personnes supplémentaires par rapport à 2018.

Le taux de natalité augmente pour la première fois en quatre ans

Comme la plupart des pays européens, le taux de fécondité français a régulièrement baissé ces dernières années.

Mais le total de 753000 bébés nés en France l’année dernière a vu le taux de natalité du pays augmenter pour la première fois en quatre ans – une toute petite hausse, passant d’une moyenne de 1,87 bébé par mère en 2018 à 1,88 en 2019.

En 2014, les Françaises ont eu en moyenne 2 bébés, alors qu’en 2016 le nombre était de 1,92.

La France – un pays qui était autrefois fier de son taux élevé de bébés par rapport au reste de l’Europe – est restée le pays le plus fertile de l’Union européenne, battant son rival de longue date l’Irlande et son plus récent concurrent la Suède, selon l’Insee.

Comme on l’a vu les années précédentes, le taux de natalité était plus élevé chez les femmes âgées de 25 à 34 ans que dans les autres groupes d’âge.

Les femmes accouchent également plus tard dans la vie, à 30,7 en moyenne en 2019, contre 30,6 l’an dernier et 29,3 il y a vingt ans.

Le nombre de décès augmente

Au total, 612 000 personnes sont décédées en France en 2019, soit 2 000 de plus qu’en 2018 (+0,4%).

Le taux de mortalité français a augmenté au cours des 10 dernières années avec le décès de la génération des baby-boomers, selon l’Insee.

L’institut de recherche a également compté la grippe de février de l’année dernière comme un facteur contribuant au taux de mortalité relativement élevé. Malgré sa courte durée de huit semaines, l’épidémie avait un taux de mortalité élevé (bien que inférieur à l’épidémie de grippe de l’année précédente), frappant le plus durement les personnes âgées.

Population vieillissante

La France, comme la plupart des pays développés, est aux prises avec une population de plus en plus vieillissante. Les statistiques de l’Insee montrent qu’un peu plus d’un Français sur cinq a plus de 65 ans au 1er janvier 2020. En 2018, le nombre était de 19,6% et il y a vingt ans, il était en baisse de 15,5%.

Ces changements démographiques signifient que moins de personnes en âge de travailler soutiennent une armée croissante de retraités.

Le gouvernement dit que ses réformes des retraites proposées rendront le pays mieux équipé pour gérer sa population vieillissante, mais beaucoup de Français ne sont pas d’accord, c’est pourquoi de grandes parties du système de transport sont paralysées par des grèves depuis le 5 décembre. Lisez toute notre couverture de grève ici.



La France tente de comprendre comment gérer sa population de plus en plus vieillissante.

Un écart d’espérance de vie de six ans entre les sexes

Les femmes nées en France devaient vivre jusqu’à l’âge moyen de 85,6 ans en 2019. Pour les hommes, le nombre était de 79,7.

Cela représente une légère augmentation pour les deux sexes (+0,03 pour les femmes et +0,02 pour les hommes depuis 2018).

Mais l’écart entre les hommes et les femmes français pour l’espérance de vie est plus élevé que dans les autres pays européens, selon l’Insee.

Moins de mariages

Les statistiques montrent que les Français sont de moins en moins enclins à se marier, avec 227 000 mariages célébrés l’année dernière – 1 000 de moins qu’en 2018 et 8 000 de moins qu’en 2016. Il y a eu environ 6 000 mariages homosexuels, à peu près le même nombre que les année précédente.

Le nombre de partenariats civils en France est passé de 196 000 en 2017 à 209 000 en 2018. L’Insee n’avait pas encore publié le nombre pour 2019.

Les femmes en France se marient à 36,1 ans en moyenne tandis que les hommes attendent d’avoir 38,6 ans.

Migrants

Sur le front des migrations, le pays a enregistré 46 000 arrivées de plus que les départs l’année dernière, contre 69 000 l’année dernière.

Vous pouvez lire l’intégralité du rapport Insee ici.

