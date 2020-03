En France, l’Assemblée nationale n’a pas soutenu un vote de défiance envers le gouvernement

Le vote de défiance envers le gouvernement français, que la droite et la gauche ont présenté à l’Assemblée nationale après la décision du Premier ministre Edouard Philippe de maintenir le vote sur le projet de réforme des retraites sans vote, n’a pas été soutenu.

«Le vote de défiance proposé par Damien Abad (Parti républicain) et ses 80 collègues n’a pas été adopté», – a déclaré l’Assemblée nationale sur Twitter.

Il est rapporté que 289 voix ont été nécessaires pour le vote de défiance, avec 148 voix pour.

La proposition de vote de défiance de la gauche n’a pas non plus été appuyée. Il avait 91 voix pour, tandis que 289 voix étaient nécessaires.

«Étant donné qu’aucune des propositions de vote de défiance n’a été adoptée, le projet de loi établissant un système de retraite universel est considéré comme ayant été adopté en première lecture», a déclaré l’Assemblée nationale.

Plus tôt, le Premier ministre français Edouard Philippe a déclaré qu’il utiliserait les dispositions de l’article 49.3 de la Constitution pour adopter le projet de loi sans voter.

L’article 49.3 de la Constitution française permet au Premier ministre, s’il est convaincu de la nécessité d’adopter une loi, de transmettre le document au Parlement. Cependant, si cet article est appliqué, les députés peuvent soulever la question du manque de confiance dans le gouvernement.

La réforme des retraites annoncée par le gouvernement, qui pourrait entraîner la perte d’un certain nombre de privilèges et de régimes spéciaux de retraite pour certaines catégories de travailleurs français, y compris les transports, a provoqué une grève importante et de nombreuses protestations.

