«En France, nous ne sommes pas préparés au pic de l’épidémie de Covid-19»

Il y a des régions de France comme le Grand Est où les hôpitaux sont déjà submergés de patients atteints de formes sévères de Covid-19. Cette situation pourrait également se produire à Paris dans quinze jours. Témoignage de Rodrigo Martínez, interniste au service des urgences de l’hôpital Cochin à Paris.

Bien que la grande majorité des patients puissent être guéris de Covid-19, il est nécessaire de subir des soins intensifs lourds et prolongés, mais les lits dans ces services sont de plus en plus rares en France.

“Nous convenons tous que le confinement était une mesure nécessaire pour arrêter la propagation de l’infection. N’oubliez pas que si 98% des personnes infectées trouvent la maladie inoffensive, 2% des patients de Covid 19 le font avoir besoin d’être hospitalisé dans un service de soins intensifs. Le problème est que pour le moment nous ne pouvons pas accepter cette demande “, a déclaré à RFI Rodrigo Martínez, interniste au service des urgences d’un grand hôpital parisien.

Le manque d’équipement, en particulier d’appareils respiratoires, est dramatique. Les autorités sanitaires tentent donc d’étendre les capacités de soins intensifs. Les fabricants de respirateurs sont en demande urgente de tous les pays européens. En France, il y a 5000 lits équipés pour les soins intensifs et 2500 autres pour la surveillance pouvant être équipés de respirateurs.

Respirateurs recherchés

Le professeur Éric Maury, président de la Société Française de Soins Intensifs (SRLF), a expliqué à la presse que “pour trouver d’autres appareils respiratoires, nous avons demandé aux militaires; il faut aussi récupérer les respirateurs des centres de simulation, du centres éducatifs, laboratoires de recherche, vieux respirateurs utilisés pour la recherche animale. Nous nous sommes même posé la question de savoir si nous ne pourrions pas éventuellement utiliser des respirateurs de médecine vétérinaire. Vous devez vous procurer quoi que ce soit », dit-il.

Les autorités sanitaires françaises estiment qu’en environ deux semaines la France atteindra le pic de l’épidémie, le pic. “Nous ne sommes pas prêts à absorber ce pic. C’est ce que nous craignons le plus. Dans 15 jours, le personnel sera très fatigué et les lits seront occupés”, explique Rodrigo Martínez, interniste aux urgences. de l’hôpital de Dieu et qui a été déployé à l’hôpital de Cochin pour soigner des patients infectés par le coronavirus.

“A Paris, les services de soins intensifs sont saturés. Il n’y a pas de lits disponibles”, ajoute Rodríguez. La preuve de l’urgence d’augmenter la capacité d’accueil est que “dans l’hôpital pédiatrique Necker, qui accueille des patients de moins de 18 ans, ils ouvrent une aile pour les jeunes de moins de 30 ans”.

Le professeur Éric Maury est moins catégorique sur la saturation des lits en réanimation à Paris. “Ces services se remplissent progressivement. Dans le réseau des centres hospitaliers de Paris et de son département, Ile de France, 197 patients ont été hospitalisés en réanimation. A ce jour, 511 sur un total de 870 lits peuvent être reçus en réanimation ou soins continus. ”

Cependant, Eric Maury, membre du service de soins intensifs et de soins intensifs de l’hôpital Saint-Antoine, confirme que «à Paris, tous les patients positifs pour Covid 19 à l’hôpital Saint-Antoine ont été transférés jusqu’à récemment à La Pitié- Salpetrière ou Bichat, mais ces centres hospitaliers sont déjà surchargés. Il n’y aura plus de transferts. ”

Soins intensifs de longue durée

Rodríguez a également souligné à RFI que “chaque patient a besoin de trois à six semaines d’hospitalisation en soins intensifs”. Un fait qui confirme, en effet, le professeur Éric Maury.

“Bien que pour l’instant notre expérience soit très limitée, il a été constaté que les patients Covid-19 restent sous ventilation artificielle beaucoup plus longtemps que les patients classiques: deux à trois semaines, contre quatre jours en moyenne pour les patients qui ne sont pas Covid-19, “explique Maury, ajoutant:” Je comprends que très peu de patients Covid-19 ont pu être déconnectés de la ventilation artificielle depuis le début de l’épidémie “il y a trois semaines.

À ces problèmes s’ajoutent les énormes risques d’infection, de sorte que le patient doit être installé dans une sorte de bulle d’isolement similaire à celle utilisée pour l’épidémie d’Ebola. De plus, l’équipement médical doit être protégé par des masques, des lunettes, des blouses chirurgicales, des tabliers, etc.

Par conséquent, le professeur Maury insiste sur le strict respect des mesures de séquestration décrétées par le gouvernement.

“Il est impératif de respecter les mesures de confinement. Les gens doivent comprendre que la situation est très grave. Nous sommes dépassés. Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant. J’étais de service la nuit des attentats terroristes du 13 novembre à Paris. Aussi C’était une chose très difficile à laquelle nous n’étions pas habitués non plus. Mais pour le Covid-19, la situation empire et elle durera. Il est probable que nous devrons faire face au médicament dans une situation catastrophique, c’est-à-dire deux patients pour un seul respirateur. Et ce seront les médecins qui devront choisir », prévient Maury.

.