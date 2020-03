En France, une autre manifestation a éclaté pour les “gilets jaunes”

Des militants du mouvement de protestation français «Gilets jaunes» ont rencontré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner pour protester.

La manifestation était pacifique, la police n’a pas eu à recourir à la force.

Nous vous rappelons que les protestations contre les réformes gouvernementales se poursuivent depuis novembre 2018.

Plus tôt, il a été signalé que le 8 mars, des marches pour l’égalité des droits des hommes et des femmes ont eu lieu dans de nombreuses villes de France – cette année, elles ont été rejointes par un grand nombre de jeunes. Dans de nombreuses villes françaises, des dizaines de milliers de femmes ont été organisées en colonne, où toutes les générations de femmes sont représentées, et les jeunes militantes sont les plus représentées.

