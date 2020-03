Enquête officielle ouverte à François Fillon, candidat à la présidentielle en France

(CNN) – Le candidat à la présidentielle français François Fillon a été placé “sous enquête judiciaire formelle” mardi pour de multiples chefs d’accusation, notamment de détournement de fonds publics, selon le bureau de presse du parquet français.

Fillon fait également l’objet d’une enquête judiciaire officielle pour complicité et dissimulation de la mauvaise utilisation des actifs de l’entreprise; complicité et dissimulation de détournement de fonds publics et manquement à ses obligations déclaratives auprès de l’Autorité supérieure de transparence de la vie publique.

Le 1er mars, Fillon a déclaré qu’il restait dans la course à la présidence française malgré l’enquête en cours sur des allégations de corruption.

Sa déclaration à l’époque est intervenue moins d’une semaine après l’annonce par le parquet français de l’ouverture d’une enquête judiciaire sur les poursuites judiciaires engagées contre Fillon pour les prétendus paiements à sa femme et à ses enfants pour des emplois qu’ils n’avaient pas effectués.

Fillon a déclaré que l’enquête était un “meurtre politique” mais qu’il était déterminé à continuer.

Il a été élu candidat du Parti républicain de centre-droit en novembre et était considéré comme le principal rival du candidat d’extrême droite pour le Front national, Marine Le Pen.

.