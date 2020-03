[Episodio 6] Survivre à l’isolement: innover avec la nourriture

Certaines boulettes de viande, un riz au poulet ou une soupe peuvent faire des miracles pour l’âme dans l’isolement. Mais gérer trois menus différents par jour, avoir une alimentation équilibrée, limiter vos achats pour ne pas sortir et faire avancer vos tâches quotidiennes peut vous enlever le plaisir de bien manger. Essayons donc de transformer ce que nous savons déjà cuisiner.

Les idées ne manquent pas. Avec le mot-clé #Kitchenquarantine, #cocinaconfinada ou #cuisinedeconfinement, d’illustres chefs du monde entier nourrissent nos recettes.

Quel plaisir la sauce au chocolat Massimo Botura, des crevettes, relever le défi d’un strudel ou sauver cette recette de tante Paca. Mais en réalité, nous ne préparons pas tous un concours de haute cuisine pendant l’accouchement.

Les restrictions de sorties, les lignes dans les supermarchés, les exigences de travail ou de famille sans mentionner les impératifs économiques laissent très peu de temps au plaisir culinaire. Pour cette raison, le chef colombien Juan Arbelaez, basé à Paris, est intervenu.

Devant fermer ses restaurants, il a mis son tablier sur Instagram. Il publie des recettes faciles et pratiques, en français, depuis sa cuisine personnelle: “Je me demandais comment cela pouvait aider et comment il pouvait être utile.” Il a envisagé diverses options et pensé à des gens qui “pendant 30 jours mangeraient les mêmes trois ou quatre recettes qu’il connaît”.

“J’essaie de me mettre à la place de tout le monde et de faire des recettes simples et efficaces. Ce sont des recettes que je prépare avec les achats que je fais au supermarché à 500 mètres de chez moi”, explique-t-il.

La cuisine, une thérapie

Ce sont des recettes abordables et elles évoluent en fonction des conditions d’achat. En France, par exemple, les marchés en plein air sont interdits: “J’ai commencé avec des produits qui allaient être endommagés, maintenant je vais faire cuire tous les conserves comme le thon, voyons comment faire une tortilla au maïs, préparer un falafel. J’essaie de me mettre à la place de l’étudiant qui est dans sa chambre et qui n’a ni four ni balance. “

Parce que guider les autres à travers des labyrinthes de cuisine, même petits, est également une thérapie pour le chef hyperactif. Pour bien manger sans se casser la tête lors de la course des taureaux Juan Arbelaez recommande:

Profitez-en pour travailler de nouvelles recettes, sur Internet, il existe de nombreuses ressources disponibles pour tout le monde Essayez de nouveaux ingrédients tels que de nouvelles herbes, différentes farines Essayez différentes méthodes de cuisson telles que les grillades ou la vapeur Essayez de manger des légumes et du poisson pour la santé et pour la poche des producteurs indépendants

“Parce que ce qui nous maltraite le plus dans la course des taureaux, c’est la routine”, dit-il. A Philadelphie, aux États-Unis, Nathalie Lacarrière aimerait également sortir de cette routine. Mais elle trouve très difficile “de manger de manière équilibrée avec un petit enfant. De plus, nous n’allons pas beaucoup au supermarché car les gens ne respectent pas les distances pour éviter les infections.

Lire aussi ►Cuisiner pendant l’accouchement avec les moyens embarqués

A Paris, Marie Malzac et sa famille ne font du shopping qu’une fois par semaine pour éviter de s’exposer et de ne pas exposer les autres. Ce qui implique d’anticiper davantage le menu. “Nous ne pouvons plus faire un achat rapide après le travail”, dit-il.

“Les repas rythment les moments importants de la journée”

“Nous sommes avec mon mari, ma fille de deux ans et ma belle-mère, ajoute-t-elle, les repas rythment les moments importants de la journée. J’adore être avec ma belle-mère aussi parce qu’elle vient du Liban. Ensuite on cuisine un peu français, aux Libanais et avec d’autres influences d’autres pays où j’ai vécu comme en Italie ou en Espagne ”

À la maison, ils adaptent la cuisine rapide au quotidien aux exigences d’un plat sain et équilibré: “Nous travaillons à la maison, donc nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps dans la cuisine. Bien sûr, avec une fille à la maison, il doit y avoir beaucoup de légumes, non nous achetons des boissons sucrées et faisons notre pain. “

Redécouvrez le plaisir de partager les repas

Marie Malzac a trouvé un moyen original de maintenir les liens dans la cuisine. Avec leur mère et leurs frères et sœurs, ils ont ouvert un document partagé dans lequel ils mettent leurs recettes préférées, les recettes qui fonctionnent pour eux, ils envoient des photos de leurs réalisations.

«Nous avons demandé à ma mère de nous donner des recettes que nous aimions beaucoup quand nous étions petits et que nous n’avons pas mangées depuis. C’est quelque chose de très amusant qui nous aide à maintenir le lien familial. C’est l’occasion de retrouver le plaisir de partager les repas mais d’une manière différente “, dit-il.

.