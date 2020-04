[Episodio 8] Survivre à l’isolement: s’endormir

# StayinHome Le stress de l’isolement social peut perturber le sommeil. Ou au contraire, avec les bruits de la vie quotidienne réduits au silence, le repos nocturne peut être plus agréable. Mettez votre pyjama et reposez-vous.

Un petit agneau, deux petits agneaux, trois petits agneaux … La Mexicaine Eugenia Argaez, a dû commencer à compter. Depuis que sa routine a changé, elle a du mal à dormir: “Beaucoup d’endroits que je visitais sont fermés, comme les parcs ou les gymnases. Je ne peux plus faire de sport et je n’aime pas le faire à la maison. J’ai l’habitude de faire une séance par jour et quand je ne peux pas faire d’exercice, je me sens anxieux. ”

“Le sommeil est une fonction biologique essentielle”, explique le Dr José Haba Rubio, neurologue et spécialiste du sommeil au CHU de Lausanne en Suisse. Nous en avons besoin pour notre bien-être physique et mental. Mais le sommeil est aussi un rythme et dans ces situations de le confinement on le perd si on n’a pas à se lever à une heure fixe. ”

Le lit perd sa fonction

De plus, lorsqu’il y a peu d’espace, le lit perd sa fonction initiale parce que nous regardons la télévision, mangeons ou même y travaillons. “Le cerveau oublie à quoi sert le lit”, dit-il.

Docteur en psychologie de la santé, Silvia Gismera travaille dans la formation d’un sommeil sain et ajoute que dans ces circonstances, nous pouvons être tentés de dormir plus tard ou de faire plus de siestes “par ennui”, brisant ces cycles.

“L’isolement social a affecté mon sommeil de manière positive”

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Julián Navas, basé à Bogota et basé à Berlin, rencontre Morpheus sans problème: “L’isolement social a affecté mon sommeil de manière positive. Il y a moins de voitures. Je peux ouvrir les fenêtres et je ne sais vraiment pas n’écoutez rien. Je suis plus calme. ”

De nombreux témoignages qui nous sont parvenus racontent la même histoire. Anne de Reparaz, à Paris, parle “d’effet miraculeux”. Il souffre d’insomnie depuis l’âge de 20 ans et pour la première fois à 59 ans il dort comme un bébé en se concentrant sur l’essentiel: “Je garde mes forces pour continuer. Même les cauchemars ont disparu.”

“Cela peut être un moment privilégié, analyse le neurologue. Il faut profiter de cette situation pour récupérer le sommeil qui nous manquait.”

Endormir le coronavirus

«Beaucoup de gens utilisent le temps de trajet pour aller au travail, pour dormir, maintenant ils peuvent compenser», explique Gismera, qui nous laisse quatre conseils pour se réconcilier avec l’oreiller ou continuer à passer des nuits agréables.

Soyez rythmé. Levez-vous ou essayez de vous lever en même temps. Nous pouvons tout au plus modifier ce rythme de deux heures. Essayez de nous exposer à la lumière. “Attention, je ne dis pas regarder directement le soleil”, précise-t-il. La lumière est un synchroniseur naturel. Même les écrans de téléphones ou de tablettes fonctionnent pour ceux qui se trouvent dans des endroits ombragés. Essayez de faire de l’exercice. Même s’il s’étire. Mettez le Coronavirus en veille. Essayez de vous déconnecter deux heures avant de dormir en faisant une activité qui induit le sommeil, comme lire, parler avec la famille, faire un puzzle, etc.

Le Dr José Haba Rubio rappelle que “le rêve reste un grand mystère”. Mais, que nous ayons des nuits plus courtes ou plus longues ou des rêves agités, la meilleure façon de savoir si le sommeil est réparateur est simplement de vérifier si nous nous sentons frais et prêts le lendemain matin. Et maintenant chut, doux rêves.

