Être étudiant à Paris et être confiné dans de minuscules résidences universitaires

Ils n’ont pas pu rentrer chez eux une fois l’internement décrété, simplement parce que leurs familles vivent à des milliers de kilomètres. De nombreux étudiants étrangers à Paris doivent passer des semaines d’isolement dans les quelques mètres carrés offerts par les dortoirs universitaires. RFI s’est entretenu avec certains d’entre eux.

“Je n’ai jamais autant parlé à ma mère”, sourit un étudiant ivoirien au téléphone, qui a demandé à RFI de ne pas révéler son identité. Il est en deuxième année de droit à l’Université de Nanterre, à l’ouest de Paris.

Le 18 mars, de nombreux étudiants français et même européens sont rentrés chez ses parents pour passer le confinement, mais il a dû rester enfermé dans sa chambre de 9m2 dans une résidence du CROUS, l’organisme public français qui gère la vie étudiante et bourses.

“J’ai une chambre et je partage la cuisine avec d’autres étudiants, mais depuis le confinement j’évite de croiser les chemins avec eux”, explique l’étudiante de 21 ans. “Chaque vendredi, le CROUS nous fournit de la nourriture pendant une semaine et je cuisine à partir de 10 heures du soir pour éviter de partager la cuisine”, ajoute-t-il. Une fois l’internement décrété, il est sorti acheter une grande quantité de produits de base qu’il garde dans sa chambre.

L’étudiant ivoirien maintient une routine avec beaucoup de discipline. “Je me réveille tous les matins à 5h du matin, je dis ma prière puis j’étudie sur mon ordinateur jusqu’à midi. Plus tard, je me connecte avec ma famille en Côte d’Ivoire”, raconte-t-il.

“Il nous reste seulement”

“Tout le monde a quitté ma résidence. Seuls nous, les Latino-Américains, mes voisins indiens et d’autres Africains, sommes restés”, explique Susana, une étudiante péruvienne de 32 ans. Il vit dans un studio de 20m2 dans un complexe universitaire du 18ème arrondissement de Paris.

Susana a commencé un master en projets culturels au second semestre 2019. Pour elle, étudier à Paris en était la preuve. “Mais entre les grèves qui ont secoué la France en décembre et maintenant l’enfermement, je n’ai pas pu aller dans les musées ou voir des expositions d’art”, déplore-t-il.

Susana vit confinée dans un petit appartement avec cuisine et salle de bain, mais partage des espaces communs avec 60 autres étudiants. “Dans la buanderie, on ne peut pas entrer plus de deux”, explique-t-il, “et il faut arriver à éviter d’être trop près dans les couloirs ou dans les ascenseurs, éviter de toucher les mêmes choses. C’est complexe. En même temps nous sommes isolés mais nous vivons très proches les uns des autres. “

Bons et mauvais aspects

Le 31 mars, le ministre français de l’Enseignement supérieur a annoncé la création d’un budget spécial de 10 millions d’euros pour venir en aide aux étudiants les plus fragiles piégés dans les résidences du CROUS.

«Le CROUS nous envoie souvent des e-mails afin que nous puissions utiliser la médecine à distance ou le service d’aide psychologique. Il nous laisse également des fruits et légumes dans les résidences», explique Susana, qui a également remarqué que Isolement Votre budget personnel quotidien a été allégé. “Je n’ai pas payé les sorties culturelles, ni les voyages dans les bars ou les clubs. J’ai même économisé l’abonnement aux transports en commun”, sourit le Péruvien.

“Je peux maintenant passer plus de temps avec ma famille au téléphone et c’est bien car c’est très loin. Je ne me sens pas seul et je trouve toujours quelque chose à faire”, explique l’élève ivoirien.

Ce qui l’inquiète, c’est de ne pas pouvoir valider l’année scolaire comme prévu et les conséquences que cela pourrait avoir sur son dossier étudiant et son avenir dans le système universitaire français. “Même avec mon autodiscipline, je devrai peut-être encore prendre des cours et passer des examens de maquillage”, dit-elle.

.