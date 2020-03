être un ramasse-miettes en période de coronavirus

Les concierges continuent de travailler dans les locaux de l’entreprise, les ramasseurs d’ordures continuent de ramasser les ordures et les centres de gestion des déchets ont également cessé de fonctionner. Ce sont souvent des tâches ingrates, et maintenant dangereuses, mais tellement essentielles qu’elles doivent continuer à être exécutées malgré les risques.

Par David Baché

Quand il arrive, très tôt le matin, les bureaux sont encore plus vides que d’habitude. L’atmosphère est étrange, mais Malika Ghoulam, directrice d’une entreprise de nettoyage à Paris, est fière de continuer à faire son travail.

“C’est important, c’est un service, et vous êtes un fournisseur de services, vous devez donc respecter le contrat.” La réalité de sa tâche est devenue complètement différente. “Tout a changé”, poursuit Ghoulam, “d’abord parce que l’endroit où je travaille est fermé. Il ne reste que quelques employés, chargés des tâches de sécurité et des services informatiques. C’est très étrange, mais je suis toujours là. Je me protège, je respecte les règles et j’aime faire mon travail », dit-il.

Une fois son travail terminé, Malika rentre directement chez elle, sans délai, pour réduire les risques. Mais avec le sentiment d’avoir fait son devoir.

Déchets et maladie supplémentaire

C’est ce même sentiment qui motive Judicaël Dissaké à grimper derrière son camion poubelle à Vénissieux, près de Lyon. “J’ai un devoir envers mes concitoyens”, dit-il. “Je ne peux pas laisser les poubelles dehors au risque de générer encore plus de bactéries et de maladies. Mais je me suis quand même demandé si je devais continuer à travailler, parce que ma mère est diabétique et il est probable que ce virus le ramènera chez lui. Sinon, ce sera quelqu’un d’autre, car nous avons le devoir d’aller travailler tous les jours “, ajoute-t-il.

“Sans gel, sans masque, sans combinaison”

Mais se sentir responsable ne signifie pas que vous ne pouvez pas aller travailler avec un nœud dans le ventre. Surtout lorsque les conditions de protection sont loin d’être idéales. “J’ai très peur de contracter ce virus”, dit-il d’une voix qui ne tremble pas. “Je n’ai pas de gel pour les mains, ni de masque, ni de salopette”, dit-il. “La direction nous a donné de l’eau pétillante et du savon, et même dans d’autres camions, de l’huile corporelle pour se nettoyer les mains. La seule chose qu’ils pouvaient mettre en place était la distance d’un mètre, et même pas, dans le camion elle n’est pas très respectée. On essaie de ne pas trop y penser et on rentre vite chez nous en famille , au lieu de passer sept heures derrière notre camion et d’être susceptible de contracter ce virus ».

Judicaël Dissaké ne veut pas faire ça, mais si ses conditions de protection ne s’améliorent pas, lui et ses collègues cesseront de travailler. Pour le moment, en tout cas, la collecte des déchets est presque normale.

25% de déchets en moins

Le Syctom est l’organisme public en charge du traitement des déchets ménagers dans et autour de Paris: 85 communes, 6 millions d’habitants, 10% de la population française. “Les autorités locales gèrent les collections, et celles-ci sont effectuées sur tout le territoire du Syctom (région parisienne)”, explique Martial Lorenzo, directeur général du Syctom. “Je n’ai pas entendu, pour le moment, qu’il existe des endroits où La récolte se fait. Je pense que dans toute la France, la récolte se fait dans des conditions tendues mais normales », explique-t-il.

Depuis une dizaine de jours, la quantité de déchets a diminué en Ile-de-France: un quart de moins. La baisse de l’activité économique, notamment dans les bars et restaurants, explique cette baisse de la production d’ordures. Le Syctom continue de traiter les milliers de tonnes de déchets qui doivent encore être traités quotidiennement. “Nous avons des sites prioritaires, qui sont des usines d’incinération, et ils fonctionnent tout à fait normalement”, explique Marcial Lorenzo. “En revanche, sur les six centres de classification qui effectuent la séparation sélective, un seul continue de fonctionner. Mais dans Dans la plupart des cas, nous avons réussi à rediriger la collecte des conteneurs vers des sites qui fonctionnent toujours. »

À quelques exceptions près, presque tous les employés du Syctom continuent de travailler. Ses instructions sont de respecter les gestes de barrière virale et les mesures de distance. En plus des équipements de protection (casques, gants, lunettes) qui sont habituels même en temps normal sur les sites de traitement des déchets, le directeur du Syctom explique qu’il a reçu des masques de protection. Grâce à ses opérateurs et au soutien de l’État, il estime disposer de réserves pour au moins un mois.

