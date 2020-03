EXCLUSIF “Garder Mbappé est notre priorité”, déclare le directeur de Monaco

(CNN) – Kylian Mbappé a suscité des critiques après une saison décisive, mais Monaco affirme que c’est une “priorité” de garder l’adolescent demandé au-delà de l’argent qu’ils lui offrent.

S’adressant à CNN Sport quelques heures après que le petit club de la principauté a remporté le titre de Ligue 1, l’influent vice-président et avocat général du club, Vadim Vasilyev, a déclaré “qu’il y avait tous les ingrédients” pour que Mbappé reste.

“Cela fait partie de notre modèle que certains joueurs quittent, mais maintenant nous sommes financièrement beaucoup plus forts qu’il y a deux ans”, a expliqué Vasilyev jeudi, dans une interview avec Amanda Davies de CNN Sport. «Avec tous ces jeunes joueurs, nous savons que leur valeur ne diminuera jamais parce qu’ils sont si talentueux et ambitieux. Garder Mbappé est notre priorité ».

Le brillant attaquant de 18 ans a contribué directement à un but de Monaco toutes les 63 minutes toutes compétitions confondues. Avec 26 buts et 14 passes décisives à son actif en seulement 2 750 minutes, ses performances ont attiré l’attention des meilleurs clubs d’Europe.

Jeudi, le quotidien sportif espagnol Marca a rapporté que Liverpool avait fait une offre écrite de 83 millions de dollars pour Mbappé, bien que l’adolescent n’ait pas l’intention de partir, selon Vasilyev.

“Je pense qu’il est très heureux à Monaco”, a déclaré l’ancien diplomate russe à CNN Sport. “L’année prochaine, la Coupe du monde sera disputée et il est déjà dans l’équipe de France.”

Mbappé est la lumière brillante sur une nouvelle génération dorée de joueurs promus de l’académie du club, La Turbie, dans un Monaco qui a atterri en tête de la ligue française avec l’une des plus jeunes formations du football européen.

Les officiels monégasques vont s’asseoir avec le joueur et sa famille dans les prochains jours et semaines pour discuter des détails de son avenir.

Pourtant, une proposition exorbitante convaincrait sûrement Monaco de laisser partir Mbappé? “Non”, a déclaré Vasilyev, sans hésitation. “Nous avons trouvé le bon modèle sportif et financier pour notre club et il nous sera plus facile de garder nos meilleurs joueurs.”

Le coach “parfait”

Mbappé n’est pas le seul atout à Monaco qui attire les regards gourmands. L’entraîneur-chef, le Vénézuélo-portugais Leonardo Jardim, a construit l’une des équipes les plus excitantes du football mondial dans le cadre d’une restructuration financière, un fait qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des fans d’Arsenal, club du que le contrat du Français Arsène Wenger expirera à la fin de la saison.

Depuis qu’ils ont évité les dépenses importantes de la saison 2013-2014, les méthodes de Monaco ont dégagé un bénéfice net de 87 millions de dollars de transferts. Les comptes du PSG, vainqueur de la Ligue, font apparaître une perte nette de 192 millions de transferts sur la même période. Cela n’a pas empêché le club d’oser affronter les grands du continent, se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des champions ou au-delà au cours de deux des trois dernières saisons.

“Leonardo Jardim est l’entraîneur parfait pour notre projet”, a déclaré un enthousiaste Vasilyev. “Nous l’avons fait ensemble.”

«J’étais derrière son arrivée à Monaco. À l’époque, il n’était pas aussi bien connu et beaucoup de gens avaient des doutes, mais je n’ai jamais douté de lui. Ceci est une confirmation. “

Vasilyev ne doute pas que Monaco recevra «beaucoup, beaucoup d’offres» pour Jardim, mais encore une fois il prend un ton difficile.

“Nous, en tant que Monaco, et moi, en tant que vice-président, ferons tout notre possible pour le garder ici.”

