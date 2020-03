exercices à domicile pour le corps et l’esprit

# Remainteenhouse. Il est fortement recommandé de déplacer le squelette pour rester physiquement et mentalement dans la course des taureaux. Nous vous proposons quelques conseils pour les athlètes nouveaux ou confirmés.

Pour certains c’est du plaisir, pour d’autres c’est de la pure torture. Quoi qu’il en soit, en période de confinement, le corps appréciera une certaine activité; les médecins recommandent de continuer à bouger, même si c’est dans notre service. Anne-Sophie Salamon vit à Paris et utilise une application du géant de l’équipement sportif en France: “Elle a une séance de 20 minutes tous les jours, j’ai mon tapis de sport à la maison. Chaque matin ou après-midi je fais un peu d’exercice dans mon salon” .

Faire de l’exercice par plaisir et par nécessité

Le jeune parisien alterne ces séances avec du yoga en suivant des cours sur YouTube. Il pratiquait déjà le sport avant l’accouchement et profite de pouvoir continuer à courir, tant que les autorités françaises le lui permettent. Pour elle, c’est une nécessité: “Je travaille toute la journée chez moi dans un appartement parisien [en promedio, las superficies de las habitaciones de la capital francesa son muy pequeñas, los precios son muy elevados]. Je dois maintenir une certaine santé physique et mentale. ”

Isabel Contreras, qui vit également à Paris, a dû ajuster et laisser son vélo – son moyen de transport quotidien qu’elle aime tant – garé dans sa chambre. Elle a également trouvé refuge dans le yoga “avec une application qu’elle utilisait auparavant”. “Ils m’ont également envoyé mille choses via WhatsApp et d’autres applications à étirer. Bien sûr, en France pour l’instant, vous pouvez exécuter et je le fais”, dit-il.

“Une autre façon de faire du sport”

Isabel Contreras dit qu’elle court avec beaucoup de curiosité dans sa ville vide. Il regarde ce qui se trouve par terre, jette des gants, les ordures … Il aime voir les gens à la maison par les fenêtres des bâtiments tout en évitant de traverser un autre couloir avec un masque et reçoit avec reconnaissance les commentaires positifs qu’ils font de lui. de temps en temps depuis les balcons. “C’est une autre façon de faire du sport”, dit-il.

Coureuse de ses années universitaires, Alessandra Sanchez sort quotidiennement ses baskets. Avec l’enfermement, son chemin a changé et une certaine animosité envers les coureurs ne finit pas de lui plaire.

Mais ce n’est pas la seule chose qui a changé pour le Vénézuélien basé à Paris. Elle est instructrice de Pilates et de Yoga. Elle est membre d’une étude qui devait se clôturer: “La même incertitude nous a poussés à proposer à nos clients de suivre des cours via Facetime ou WhatsApp. Nous avons eu une très bonne réceptivité. En ce moment nous opérons à 10%. Les personnes confinées vont chercher des options pour faire de l’activité physique à la maison. “

“En peu de temps, la vie nous a changé”

Il donne rendez-vous à ses clients, pas plus de trois par séance comme c’est le cas dans des circonstances normales, puis une heure de cours se déroule comme s’ils étaient dans la même salle.

Alessandra Sanchez considère qu’il est essentiel de bouger le squelette: “En peu de temps, nos vies ont changé. Je connais des gens qui passent toute la journée en pyjama, qui mangent à des moments différents. C’est normal, c’est un nouvel ajustement, c’est pourquoi les marques d’exercice une routine est très importante. “

De plus, “à cette heure ou à ce moment qui est consacré au sport, vous vous connectez à votre corps et vous déconnectez”, de l’actualité et de l’anxiété.

Athlètes confirmés

Aux athlètes confirmés, l’instructeur conseille:

Exécuter si autorisé Pour continuer vos routines en ligne avec des professeurs ou avec des programmes sportifs sur Internet en direct ou déjà disponibles. Il nous invite à faire preuve de créativité, à faire des poids avec des boîtes à lait, à sauter avec ou sans corde ou à recourir à des objets qui pourraient nous sortir des ennuis comme un balai. Il est également recommandé de faire des exercices selon votre niveau pour éviter les blessures

Athlètes débutants

Pour ceux qui ne font pas de sport, recommande:

Recherchez également des outils sur Internet Faites des activités avec vos enfants, si vous avez des poses de yoga, des visites improvisées, une chasse au trésor avec des défis.

Pour ceux qui ne sont convaincus par aucune de ces propositions, il reste l’option amusante, la danse ou la responsable, en nettoyant vigoureusement leur maison.

