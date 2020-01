Expression française du jour: Avoir la dalle

Pourquoi dois-je savoir avoir la dalle?

C’est une de ces expressions françaises qui sont un peu trop cool pour l’école (dans le sens où vous ne les apprendrez pas là-bas), mais que vous rencontrerez sans aucun doute en vivant en France.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Avoir la dalle est l’argot pour j’ai très faim – j’ai très faim.

Si vous dites j’ai la dalle, cela signifie que vous mourez de faim.

C’est assez familier, donc vous n’entendriez pas une française raffinée dire: J’ai la dalle, sur va bouffer? Je meurs de faim, mangeons?

(Nous avons déjà expliqué la signification de bouffer (terme familier pour «manger»), un autre exemple d’argot français.)

J’ai la dalle, je vendrais ma grand-mère pour un tic-tac – J’ai tellement faim que je vendrais ma grand-mère pour un Tic-Tac.

Sur va faire du sport? Non, j’ai trop la dalle – On s’entraîne? Non, j’ai trop faim.

Origine de la dalle

Dalle remonte au 14e siècle, durant lequel il était un terme pour «bouche» ou «gorge», selon le dictionnaire Web français l’Internaute.

L’expression avoir la dalle est venue beaucoup plus tard, au cours du 19e siècle.

Une autre expression, dont dalle, est avoir la dalle en pente, ce qui signifie pouvoir boire beaucoup d’alcool.

Alternatives

D’autres façons de dire que vous mourez de faim en français sont:

Crever de faim – mourant de faim (familier)

Mourir de faim – mourir de faim (moins familier)

Se casser de faim – rupture de la faim (familier)

Avoir un faim de loup – affamé comme un loup