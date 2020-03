Facebook laisse la France enquêter sur sa modération de contenu

Pour la première fois, Facebook ouvrira ses portes à un gouvernement pour que vous enquêtiez en interne sur le processus dans lequel son algorithme et ses modérateurs filtrent le contenu inapproprié de votre plate-forme.

L’enquête durera six mois

Ce lundi, le Le président français Emmanuel Macron, a indiqué que le réseau social offrira un accès sans précédent à une petite groupe de fonctionnaires Français qui sera envoyé à l’entreprise pour enquêter en interne modération du contenu sur le réseau social pendant six mois à partir de janvier 2019.

Le test pilote vise à vérifier la bonne volonté de l’entreprise américaine et déterminer si ses vérifications et ses résultats pourraient être améliorés. Les responsables envoyés se concentreront sur l’analyse du fonctionnement du balisage, de la manière dont Facebook identifie le contenu problématique, de la manière dont il décide s’il est problématique ou non, et de ce qui se passe lorsque vous supprimez une publication, une vidéo ou une image.

Une source proche du président français a souligné, comme le rapporte TechCrunch, que cette enquête informelle intéresse Facebook étant donné que La France pourrait introduire une réglementation généralisée sans société de conseil, cependant, ce processus devrait conduire à une réglementation plus fine et plus détaillée.

“C’est une première mondiale”, a déclaré la semaine dernière un responsable de la présidence française, selon ., ajoutant:

Il y a un réel risque pour eux. L’idée est de tester puis de produire un rapport que nous tenterions de rendre public.

Lors du Forum sur la gouvernance de l’Internet à Paris, Macron dit que c’est un exemple de ce qu’il appelle “réglementation intelligente”, qui non seulement voulez jouer avec Facebookmais avec d’autres technologies comme Google, Apple et Amazon.

Le président de la France souhaite également réaliser ce type de “régulation intelligente” avec d’autres technologies

Le antécédent qui a donné lieu à cet accord a eu lieu en peut passé quand le Le leader français s’est rencontré dans la capitale de la france avec le PDG et fondateur du réseau social, Mark Zuckerbergainsi qu’avec PDG de certaines des plus grandes entreprises technologiques pour leur dire qu’ils devraient “travailler pour le bien commun”.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni, une personne proche du ministère français des Affaires numériques a déclaré à . que les fonctionnaires pourraient être détachés par le régulateur des télécommunications du pays et les ministères de l’intérieur et de la justice. Facebook a seulement souligné que la sélection des fonctionnaires envoyés dépend de l’administration française.

Ils n’ont pas non plus indiqué si le groupe aurait accès à du matériel très sensible, comme des algorithmes sur le réseau social ou des codes dédiés pour supprimer les discours de haine de la plateforme. Il y a aussi trois possibilités, que des fonctionnaires se rendent au siège européen de Facebook à Dublin (Irlande), au siège de la société à Menlo Park (Californie, États-Unis) ou les deux.

Facebook est dans le collimateur depuis les scandales liés à Cambridge Analytica et Russiagate, entre autres. Sa modération de contenu a également été récemment critiquée pour avoir autorisé la publication de discours de haine contre la population rohingya au Myanmar, ce qui a provoqué une vague de violence contre ce groupe dans le pays d’Asie du Sud-Est.

👇 Plus en Hypertextuel