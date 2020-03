Festival de Cannes reporté, potentiellement à juin ou juillet

NEW YORK (AP) – Le Festival du film de Cannes, sans doute le festival du film le plus prestigieux du monde et le plus grand rassemblement annuel du cinéma, a reporté sa 73e édition en raison de la pandémie de coronavirus.

Les organisateurs du festival de la Côte d’Azur, prévu du 12 au 23 mai, ont indiqué jeudi qu’ils envisageaient de déplacer le festival vers la fin juin ou début juillet.

“Plusieurs hypothèses sont à l’étude pour préserver le festival, dont la principale serait un simple report”, a indiqué le festival dans un communiqué. «Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision.»

Les organisateurs avaient été extrêmement réticents à annuler Cannes. Pendant des semaines, ses organisateurs ont détourné les questions et tenté de faire avancer son processus de sélection. Mais alors que la pandémie se propageait à travers la France, il est devenu presque inévitable qu’un rassemblement massif comme Cannes soit annulé. Samedi, le Premier ministre français, Édouard Philippe, a ordonné la fermeture de tous les restaurants, cafés et cinémas en France pour accroître l’éloignement social et lutter contre le virus.

D’autres grands festivals de films, dont South by Southwest et le Tribeca Film Festival, ont déjà été sabordés. Mais certains espèrent que Cannes, qui se déroule plus près de l’été, pourrait encore survivre.

Cannes a de plus grandes ramifications pour l’industrie cinématographique, qui se réunit chaque année sur la Côte d’Azur non seulement pour les projections de gala du festival, mais pour le plus grand marché du cinéma du monde. Chaque année, d’innombrables accords de production et de distribution sont conclus à Cannes. Les dirigeants du cinéma viennent du monde entier et se réunissent à la Marche du Film au sous-sol du centre de Cannes, le Palais. Chaque pays avec une industrie cinématographique érige un pavillon dans le village international de Cannes.

Le report est également particulièrement douloureux pour Cannes car il sort d’une édition 2019 particulièrement réussie. Bien que les dernières années aient vu une critique accrue de l’inclusion du genre dans le festival et une concurrence accrue d’autres festivals comme le Festival du film de Venise, le Cannes 2019 a présenté le gagnant du meilleur Oscar, Bong Joon Ho, «Parasite», ainsi que «Once Upon» de Quentin Tarantino un temps… à Hollywood », le célèbre« Pain & Glory »de Pedro Almodovar et le célèbre drame français« Portrait of a Lady on Fire »de Céline Sciamma. “Parasite” a remporté la Palme d’Or de Cannes avant sa victoire aux Oscars.

Mais la saveur internationale de Cannes s’y est opposée cette année. En raison de la propagation mondiale du nouveau coronavirus, même une France exempte de virus aurait du mal à attirer – et à rester en bonne santé – des cinéastes, des cadres et des journalistes du monde entier.

Cannes, fondée en 1939 alors que l’Europe était à l’aube de la guerre, a été bouleversée auparavant. Il a commencé comme une alternative au Festival du film de Venise, qui était alors devenu sous l’emprise de Benito Mussolini. Son festival inaugural a été annulé après son gala d’ouverture, la première de «Le Bossu de Notre-Dame». Le lendemain, l’Allemagne envahit la Pologne.

Cannes s’est également arrêtée, célèbre, en 1968. Ensuite, des cinéastes comme Jean Luc-Godard, François Truffaut, Louis Malle et Roman Polanski sont montés sur la scène du Palais pour déclarer la fin du festival en solidarité avec la grève étudiante et la grève du travail en cours à travers la France.

Cette fois, Cannes espère éviter l’annulation et le retour cet été. Le festival a conclu son annonce: «A très bientôt» – «A très bientôt».