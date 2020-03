Foyers de coronavirus mortels dans les maisons de soins infirmiers

En Espagne, les épidémies de COVID19 se multiplient dans les maisons de repos qui ont fait plus de 100 morts. Pendant ce temps, en France, l’institution qui représente ces établissements sonne toutes les alarmes, entre autres, en raison du manque de masques de son personnel.

Un cri d’alarme. Il s’agit essentiellement du courrier envoyé par l’institution représentant les maisons de repos en France à Ministre de la Santé, Olivier Véran, publié par la chaîne de télévision publique française. Le courrier explique la peur de la vie de 100 000 habitants causée par la propagation du coronavirus. Un public risqué. “La situation est préoccupante dans de plus en plus d’établissements en raison de la propagation rapide du nombre de cas, dans la plupart d’entre eux, par la transmission du virus par une infirmière ou un soignant asymptomatique “, Les professionnels de la gériatrie qui demandent de toute urgence la fourniture de masques écrivent au ministre, ce qui représenterait environ 500 000 pour leur personnel chaque jour.

Ces établissements accueillent environ un million de personnes âgées en France avec une moyenne d’âge de 85 ans. “C’est un public qui accumule, en moyenne, 8 maladies chroniques, qui est le public le plus à risque d’infection par les coronavirus.”

Le cas espagnol

Précisément, la pandémie de coronavirus qui frappe l’Espagne s’est concentrée sur les personnes âgées vivant dans des maisons de soins infirmiers avec au moins 110 morts dans un chiffre qui grandit avec le passage des heures. Selon les données de l’Association des directeurs et gestionnaires des services sociaux, près de 400 000 personnes âgées vivent dans des résidences où travaillent 180 000 personnes. Les inquiétudes concernant le risque de contagion dans ces centres ont augmenté ces dernières heures. Le parquet de Madrid enquête sur la mort de 17 personnes âgées de la résidence Monte Hermoso, dont les proches ont dénoncé l’opacité et le manque de transparence du centre. Le procureur déterminera si un crime a été commis lors de cette flambée.

Le gouvernement de Castilla-La Mancha engagera également une action en justice pour clarifier la mort de 15 résidents dans une résidence privée à Ciudad Real, où une forte épidémie de coronavirus a été détectée. De plus, d’autres résidences de Vitoria, Valence et la Catalogne ont enregistré des foyers importants.

Une crise qui dévoile une réalité

Les conditions dans les maisons de retraite sont constamment critiquées par de nombreuses associations et syndicats, une situation qui, selon ces groupes, a été révélée par clameurs de cette crise. Ils insistent sur la nécessité d’un soutien psychologique pour les personnes âgées et d’une plus grande communication avec les membres de la famille. Face à toutes ces allégations, le ministère de la Santé a indiqué qu’il préparait une procédure pour fournir aux foyers de soins plus de ressources pour réduire l’incidence élevée et la létalité du coronavirus.

