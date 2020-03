France 2019: un record de 1457 voitures brûlées la veille du nouvel an

La France a vu 1 457 véhicules incendiés à la veille du nouvel an, dépassant le record précédent de 1 290 véhicules incendiés à travers le pays l’année précédente, selon les chiffres vus par la chaîne de radio française Europe 1.

Les chiffres montrent une augmentation de 13% du nombre de brûlures de voitures par rapport à 2018, la police française tentant prétendument de garder le nombre de voitures brûlées dans le secret afin de ne pas «créer une escalade», rapporte Europe 1.

Les autorités françaises ont déclaré publiquement que les brûlures survenues au cours de la période du Nouvel An en 2019 étaient nettement moins graves que l’année précédente et ont déclaré que le nombre d’incidents violents à l’encontre de la police avait également diminué par rapport à ceux survenus en 2018.

Au cours des années précédentes, les autorités françaises sont également restées largement muettes sur les chiffres officiels des incendies de voitures, et lorsque des chiffres ont été communiqués, comme en 2017, le ministère de l’Intérieur n’a compté que les voitures directement incendiées et non celles qui avaient été endommagées suite d’incendies.

La France affirme qu’aucun incident n’a été signalé après 1 000 voitures incendiées la veille du nouvel an https://t.co/mCOH8tvIaT pic.twitter.com/CeC2Es5dAp

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 3 janvier 2017

Les chiffres du passé montrent que depuis un point bas de 804 voitures brûlées en 2016, le nombre a augmenté d’année en année avec des chiffres de 2019 supérieurs à toutes les autres années depuis 2008.

Alors que les autorités françaises restent officiellement silencieuses sur les chiffres, des panneaux dans certaines villes, comme Strasbourg où 220 voitures ont été incendiées, ce qui équivalait au double du nombre de 2018, ont révélé que le problème des brûlures de voitures restait un problème majeur pour la police française. et les gouvernements.

Strasbourg a également vu plusieurs incidents de pompiers attaqués le soir du Nouvel An après avoir été pris en embuscade, avec Thierry Carbiener, président du service départemental d’incendie et de secours, qualifiant les jeunes d ‘«ultra-violents, dans des bandes organisées».

«Nous avons affaire à des groupes très mobiles qui allument des feux dans le seul but de voir les pompiers et la police arriver et les affronter. Nous avons franchi une étape importante: ils ne ciblent plus les véhicules mais les hommes. Ils agissent pour leur faire du mal », a-t-il dit.

Au total, 400 personnes ont été arrêtées au cours du réveillon du Nouvel An en France et un homme de 27 ans a été tué à la suite d’un accident impliquant des feux d’artifice.

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com