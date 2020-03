Le ballon roule à nouveau ce samedi en Russie 2018 et trois champions du monde – l’Argentine, l’Uruguay et la France – entrent en scène et l’actuel champion d’Europe, le Portugal.

La France a battu l’Argentine lors du premier match et affrontera vendredi 6 juillet prochain, le vainqueur de l’Uruguay – Portugal.

Suivez ici tous les détails de la Coupe du Monde:

.