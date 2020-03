Frustré Zelensky dit que les négociations de Poutine sont «difficiles»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est déclaré insatisfait de sa première rencontre en personne avec son homologue russe Vladimir Poutine lundi, déclarant aux journalistes que “très peu” a été accompli dans les discussions multilatérales sur l’invasion et la colonisation par la Russie de l’est de l’Ukraine.

Les remarques de Zelensky déplorant la réunion divergeaient considérablement de celles de Poutine, qui a déclaré aux journalistes qu’il était “satisfait” des progrès allégués des deux parties, et des commentaires des deux autres participants aux pourparlers – le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel – qui a également a applaudi l’élan créé par la réunion des dirigeants.

La Russie a annexé la péninsule de Crimée en Ukraine en 2014 et mène une guérilla contre l’Ukraine dans la région orientale du Donbass depuis cette année. Deux paramilitaires séparatistes soutenus par la Russie se sont déclarés États souverains, les régions de Donetsk et de Louhansk, et la Russie continue d’affirmer qu’elle n’a pas de présence officielle de troupes dans la région. Le gouvernement ukrainien a maintes fois insisté pour avoir la preuve que la Russie armait les paramilitaires et envoyait des combattants clandestins dans la région.

Plus de 13 000 personnes sont mortes dans la guerre du Donbass au cours des cinq dernières années.

Les pourparlers «Normandy Four» ont eu lieu dans la ville française éponyme et ont duré huit heures, y compris le temps que Poutine et Zelensky ont conversé seuls et avec les deux autres dirigeants présents. Les parties ont publié une déclaration conjointe annonçant que Poutine et Zelensky avaient convenu d’un échange de prisonniers complet à conclure la veille de Noël et d’un cessez-le-feu «complet et complet» dans la région, achevé en mars. Ils ont également convenu d’accueillir les futurs sommets et de maintenir la communication.

Le groupe n’aurait pas discuté de l’occupation de la Crimée par la Russie.

Zelensky a exprimé sa frustration et son insatisfaction face au sommet, faisant allusion au dégoût pour la personnalité de Poutine.

“Regardez, il est très difficile de négocier [with Putin], mais aujourd’hui, il y a eu des moments où nous nous sommes mis d’accord sur quelque chose, sur certaines choses », a déclaré Zelensky aux journalistes, selon l’agence de presse ukrainienne UNIAN. «C’est parce qu’il décortique chaque question en détails… et ensuite nous commençons même à considérer chaque mot. Alors oui, c’est difficile. Je suis juste une personne différente, je suis une personne rapide. Je pensais que nous pourrions simplement nous asseoir très rapidement et conclure un marché… Mais c’est différent ici, c’est une biomécanique différente, pour ainsi dire. »

«De nombreuses questions ont été abordées et mes homologues ont déclaré que c’était un très bon résultat pour une première réunion. Mais je vais être honnête – c’est très peu, je voulais résoudre un plus grand nombre de problèmes », a-t-il déclaré.

Zelensky a ajouté qu’au moins “il était bon de débloquer le dialogue”.

Le président ukrainien a également déclaré qu’il refusait tout dialogue avec les dirigeants des paramilitaires occupant le Donbass, dont les dirigeants se sont déclarés soi-disant «présidents» de Donetsk et de Louhansk, les deux États du Donbass.

«Et quand à Minsk beaucoup de choses devaient être convenues avec ces représentants [of the illegal armed groups], pourquoi c’était seulement eux? Telle est ma question. Il me semble que ce [involving internally displaced people from the region in talks] sera juste », a déclaré Zelensky. «Et je suis en dialogue avec eux [the IDPs] … Et j’aimerais beaucoup à Minsk, je pense qu’il est juste qu’à Minsk, où il y a des représentants, soi-disant représentants, de la partie occupée du Donbass, que quelques autres représentants se joignent à eux, ceux qui ont fui (de Donbass). Ce sont de véritables PDI et aussi des résidents du Donbass occupé. »

Minsk, en Biélorussie, a accueilli plusieurs sommets de dialogue sur la guerre du Donbass.

Les propos défaits de Zelensky contrastaient considérablement avec l’évaluation de Poutine de la réunion. Le dirigeant russe a déclaré que les pourparlers étaient «bons et de type commercial» et a dit «oui, je suis satisfait» des résultats. Il a ensuite qualifié le sommet de «très utile».

“En fin de compte, je pense, et nous partageons cette évaluation, que ce travail a été très utile”, a déclaré Poutine, selon l’agence de presse russe Tass, qui n’a pas précisé s’il supposait que les parties avaient partagé l’évaluation avant ou après que Zelensky ait déclaré qu’elles réalisé «très peu».

Poutine a également réaffirmé sa demande pour que l’Ukraine modifie sa constitution afin de permettre aux États du Donbass de gouverner de manière autonome, ce que Zelensky a insisté sur le fait qu’il ne peut pas se produire avant que l’Ukraine n’y éradique les paramilitaires violents et, plus important encore, que la Russie cesse de financer et autrement de les aider.

L’autonomie pour le Donbass fait partie de ce que l’on appelle la formule Steinmeier, à laquelle Poutine et Zelensky sont d’accord. La formule oblige l’Ukraine à rendre les États du Donbass autonomes et à y organiser des élections, mais seulement après le retrait de la Russie de la région. Zelensky a hésité à se diriger vers des élections parce que la Russie refuse d’admettre l’étendue de sa présence illégale dans les territoires occupés et affirme que le Donbass est prêt pour les élections malgré le formidable facteur d’intimidation des civils du Donbass des paramilitaires russes.

Zelensky, comédien de métier, a été élu cette année en partie pour rejeter l’incapacité des politiciens de l’establishment ukrainien à mettre fin à l’occupation du Donbass et à la conquête de la Crimée. Ses électeurs ont organisé un rassemblement réunissant plus de 1 500 participants ce week-end, exhortant Zelensky à ne pas se soumettre aux pressions de Poutine lors de la réunion de Normandie.

Suivez Frances Martel sur Facebook et Twitter.