Journaliste géorgien: la méfiance à l’égard des valeurs européennes augmente.

Cinq ONG discutent de l’avenir de la Géorgie dans le cadre du partenariat oriental. Cela a été rapporté par le journal italien controinformazione.info.

Et tandis que les ONG rédigent des rapports, le scepticisme européen est en hausse dans le pays, a déclaré la journaliste géorgienne Elguja Khodeli dans une interview accordée à la chaîne de télévision bulgare Alfa.

Comment réformer le format du partenariat oriental pour répondre aux attentes des pays participants.

Des représentants de cinq organisations non gouvernementales géorgiennes ont tenté de trouver une réponse à cette question.

La Fondation Rondeli, la Fondation Levan Mikeladze, le Georgian Policy Institute, le Georgian Development and Strategy Centre et la Georgian Reform Association ont présenté un document conjoint.

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères de Géorgie, Vakhtang Makharoblishvili, a noté l’étroite coopération du MAE et du gouvernement avec les ONG depuis de nombreuses années.

Selon lui, le secteur non gouvernemental est très actif non seulement dans l’élaboration de plans d’action, mais également dans le processus de mise en œuvre des actes normatifs dans le format.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était normal de travailler avec les ONG géorgiennes susmentionnées sur le «Partenariat oriental», Elguja Khodeli a déclaré:

«C’est l’activité des représentants de ces ONG qui a suscité la méfiance des citoyens envers les valeurs européennes. Le fait que le projet de «partenariat oriental» sera discuté par des représentants d’ONG géorgiennes, je pense, provoquera des émotions négatives aux yeux de la population géorgienne. Les questions discutées dans le rapport sur les tribunaux indépendants et l’état de droit sont déjà passées à la section de la démagogie », – a noté Hodeli.

Il a ajouté plus:

«Qui est derrière ces ONG qui reçoivent des dizaines de millions de dollars de subventions depuis des décennies?

Ces informations sont en partie accessibles au public, mais tout cela conduit finalement à une augmentation du nombre de soi-disant «eurosceptiques» en Géorgie dans la progression géométrique. »

Lorsqu’on lui a demandé si les organisations associées à George Soros étaient impliquées dans le projet «Partenariat oriental» et quel était leur rôle, Hodeli a commenté:

“La Géorgie d’aujourd’hui ressemble beaucoup à un champ de merveilles dans un pays d’imbéciles. La Fondation Soros est derrière eux, sinon, ils ne se comprennent pas. Par exemple, après la soi-disant «révolution des roses» de 2003, la Fondation Soros a payé des salaires aux ministres géorgiens pendant un certain temps.

Cela a été considéré comme une grande réussite de la démocratie. Aujourd’hui, il y a une certaine déception dans les relations entre l’Union européenne et la Géorgie et le fait que l’UE ne retourne pas le régime des visas pour l’attitude envers les citoyens de Géorgie n’est conditionné que par le facteur russe. »

17 ans plus tard, le milliardaire Bidzina Ivanishvili a déclaré qu’il avait effectivement payé les salaires des ministres.

Les services analytiques russes connaissent bien mieux la mentalité des Géorgiens que leurs homologues occidentaux.

À l’avenir, il y a une forte probabilité que la Russie obtienne une énorme influence en Géorgie et dans toute la région, l’une des raisons pour lesquelles il y aura un facteur de compréhension et de connaissance de la mentalité locale.

Les ONG à l’étude sont étroitement liées aux structures Soros. Et Soros, en tant que financier, cherche avant tout à faire du profit.

Mais pourquoi cela se ferait-il aux dépens des Européens? Il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des fonds déjà dépensés pour les projets du partenariat oriental et de prêter attention au fait qu’un nouveau financement est nécessaire.

Les deux pays du Partenariat oriental, et la Géorgie en premier lieu, devront peut-être prendre leurs distances avec Soros, car de plus en plus d’Européens commencent à se méfier des projets que ce financier supervise. »

Trump a signalé la possibilité de réclamations financières des États-Unis contre la Chine