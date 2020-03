Google est condamné à une amende en France pour avoir violé le RGPD

Google a reçu un amende de 50 millions d’euros par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la autorité française de protection des données, pour avoir enfreint les règles de confidentialité du nouveau règlement sur la protection des données que l’Union européenne a approuvé en 2016, mieux connu sous le nom de GDPR.

L’amende est due au fait que Google n’a pas fourni suffisamment d’informations à ses utilisateurs sur l’utilisation de leurs données personnelles.

L’amende est due à la société Mountain View n’a pas fourni suffisamment d’informations utilisateurs sur leur politiques de consentement les données ni donné suffisamment de contrôle sur la façon dont vos informations sont utilisées. En outre, “les informations fournies par GOOGLE pas facilement accessible pour les utilisateurs “et que” certaines informations pas toujours clair ou exhaustif“il a rapporté dans un communiqué.

Selon le régulateur, ces les violations doivent encore être corrigées par le technologique. En vertu des règles du RGPD, les entreprises sont tenues d’obtenir un «consentement authentique» de l’utilisateur avant de collecter leurs informations, ce qui signifie que le consentement est un processus d’inclusion explicite et qu’il est également facile pour les gens de le refuser.

“En effet, la structure générale des informations choisies par l’entreprise ne permet pas de respecter le règlement. Des informations essentielles, telles que les finalités du traitement des données, les périodes de stockage des données ou les catégories de données à caractère personnel utilisées pour la personnalisation des les annonces sont diffusées de manière excessive dans divers documents, avec des boutons et des liens sur lesquels il faut cliquer pour accéder à des informations complémentaires “, a expliqué la CNIL, ajoutant:

Les informations pertinentes ne sont accessibles qu’après plusieurs étapes, impliquant parfois jusqu’à 5 ou 6 actions. Par exemple, c’est le cas lorsqu’un utilisateur souhaite disposer d’informations complètes sur ses données collectées à des fins de personnalisation ou pour le service de suivi géographique.

Le régulateur français a souligné que Il s’agit de la première amende infligée depuis l’entrée en vigueur du RGPD. en mai 2018. La CNIL a enquêté sur Google après avoir reçu des réclamations collectives de deux associations, Quadrature du Net et None Of Your Business, en mai dernier.

Un porte-parole de Google a déclaré que la société était “profondément engagée” à respecter “les normes élevées de transparence et de contrôle” que les utilisateurs attendent, selon The Verge. L’entreprise, a-t-il ajouté, étudie la décision de la CNIL de déterminer ses prochaines étapes.

D’un autre côté, sept organisations de consommateurs de différents pays européens ont exigé depuis fin novembre dernier agir contre Google pour violation du RGPD après un rapport de l’été dernier par l’agence norvégienne de la consommation et qui a révélé différents tactiques et astuces que l’entreprise a utilisées pour que l’utilisateur finisse par accorder les droits que l’entreprise voulait.

