Google fabrique un câble sous-marin américain en France

Google a annoncé la construction de son premier câble sous-marin privé transatlantique. Cela traversera l’océan Atlantique Nord de Virginia Beach aux Etats Unis sur les côtes de France et va terminer la connexion en Belgique. Le géant de la technologie s’attend à ce que ce soit prêt d’ici la fin de 2020.

Le câble sous-marin s’appellera Dunant en l’honneur de Henri Dundant

Le câble à fibre optique a été baptisé Dunant en l’honneur d’Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge et premier lauréat du prix Nobel de la paix. Le nom toujours par ordre alphabétique Le troisième câble sous-marin privé de Google, qui a été appelé Curie en l’honneur de la scientifique de renom Marie Curie et part de Los Angeles au Chili.

Dunant sera le quatrième câble sous-marin privé google y aussi le plus étendu que l’entreprise il a proposé de le faire seul. En comparaison, Curie mesure environ 10 000 kilomètres de long. Selon les estimations de Google, grâce au nouveau câble transitera jusqu’à 25% du trafic Internet mondial.

“Nous avons commencé avec deux projets de câbles privés qui parcourent des distances relativement courtes. Ce sont nos câbles Alpha et Beta (un clin d’œil à la façon dont nous nommons les versions logicielles), et leur succès nous a amenés à construire Curie et Dunant en privé. Nous avons travaillé avec des consortiums sur d’autres nouveaux câbles, notamment Havfrue, HK-G et JGA-S, et nous continuerons d’investir dans des câbles de consortium à l’avenir “, a expliqué Google dans un article publié mardi sur le blog de l’entreprise. ajouté:

Dunant ajoute une capacité de réseau outre-Atlantique, complétant l’un des itinéraires les plus fréquentés sur Internet et soutenant la croissance de Google Cloud. Nous travaillons avec TE SubCom pour concevoir, fabriquer et acheminer le câble pour Dunant, qui fournira des connexions cloud bien provisionnées, à large bande passante, à faible latence et hautement sécurisées entre les États-Unis et l’Europe.

Parmi les câbles du consortium susmentionnés, Havfrue relie les États-Unis au Danemark et à l’Irlande, tandis que le système de câble Hong Kong-Guam (HK-G) interconnecte les principaux centres de communication sous-marins en Asie.

Au cours des trois dernières années, le géant de la technologie investit près de 30 milliards de dollars dans ces câbles de consortium. Avec eux, elle a renforcé son réseau tant dans l’Atlantique que dans le Pacifique. Jusqu’à présent, il a 13 câbles sous-marins, 125 points de présence et plus de 7500 nœuds.

