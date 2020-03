grève a coûté 400 millions d’euros à une entreprise de formation

Le président de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Jean-Paul Farandou, a assuré dans une interview au quotidien Le Monde publiée mardi (24/12/2019), que la grève contre la réforme des retraites du président français, Emmanuel Macron a déjà coûté 400 millions d’euros à la compagnie ferroviaire nationale.

Farandou a averti que ce nombre pourrait augmenter si, comme prévu, les grèves se poursuivaient pendant et après les vacances de Noël. L’autorité a souligné qu’il était trop tôt pour faire un bilan complet de la situation pour l’entreprise, entre autres parce que les manifestations se poursuivent, mais a avancé que ses comptes 2019 seront “fortement impactés”.

Lire la suite: Les syndicats français organisent une grève sans accorder de «trêve de Noël»

Les trains sont, avec les transports métropolitains de Paris, les secteurs les plus adhérents aux mobilisations qui ont débuté le 5 décembre, et touchent un jour de plus des millions de personnes dans leurs déplacements quotidiens. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté lundi un calendrier de négociations sur son projet de réforme à partir du 7 janvier avec les syndicats et les employeurs lors de multiples rencontres avec les ministres concernés.

Cependant, les syndicats ont rejeté la proposition car elle a été faite par une déclaration et non par des invitations officielles.

Aucune solution en vue

Aujourd’hui, seuls 40% des trains à grande vitesse (TGV) circulent, selon la SNCF. Le trafic devait être encore réduit à partir de mardi en fin de journée, avec une fermeture totale des lignes de train de banlieue parisienne, qui ne rouvrira que mercredi. A Paris, seules deux lignes de métro automatiques fonctionnent normalement et plusieurs sont complètement fermées.

Cela peut vous intéresser: 264 personnes arrêtées lors des manifestations des “gilets jaunes” en France

Laurent Brun, secrétaire général de la CGT des chemins de fer, a annoncé qu ‘«il n’y a aucune raison pour que cette grève s’arrête brutalement. Nous ne nous arrêterons pas lorsque nous perdrons 20 ou 25 jours de salaire simplement parce que c’est la nouvelle année “, a-t-il averti. La réforme des retraites, rejetée par divers secteurs, vise à fusionner en un système “universel” les 42 régimes de retraite existants et, notamment, à abolir les “régimes spéciaux”, dont ceux de la RATP (métro parisien) et SNCF, qui permet à vos employés de cesser de travailler plus tôt.

DZC (EFE, .)