Grèves en France: comment les transports publics parisiens et les trains SNCF seront touchés vendredi

Après de nouvelles perturbations de la grève dans les transports et des manifestations de rue à travers le pays lors de la journée nationale de mobilisation jeudi, la situation semble légèrement meilleure pour le vendredi 10 janvier.

Néanmoins, l’impasse persiste, les syndicats purs et durs demandant au gouvernement d’abandonner la réforme ou de faire face à la grève record en cours.

Voici comment les transports parisiens et les trains SNCF sont concernés.

Quatre des cinq services à grande vitesse TGV normaux, dont 70% des services économiques d’Ouigo, fonctionneront comme d’habitude. Trois trains de banlieue Transilien sur cinq en région parisienne et un tiers des liaisons Intercité, qui relient les villes françaises, seront en service.

Sur les trains TER locaux, les services seront réduits à 60 pour cent, et certaines des lignes seront exploitées par des bus au lieu de trains.

Les services internationaux comme l’Eurostar – également touché par la grève française – seront également légèrement limités, avec neuf trains sur 10 circulant vendredi.

À Paris, les services de transport public se sont régulièrement améliorés ces derniers jours, même si jeudi a été un autre «jour noir» pour les navetteurs, avec des services très limités.

Des 16 lignes de métro de la capitale, toutes seront ouvertes vendredi, mais seules les lignes automatisées 1 et 14 fonctionneront normalement.

Les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 7bis, 8, 9, 10 et 11 limiteront leurs services aux heures de pointe – de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30.

Pendant ces plages horaires, il y aura moins de trains que la normale et certaines gares sur les lignes resteront fermées. Les passagers sont avisés de vérifier si leur gare de destination préférée est ouverte avant de prendre le métro.

La ligne 13 ne sera ouverte qu’aux heures de pointe du matin, tandis que les lignes 6 et 12 limiteront leurs services à l’heure de pointe de l’après-midi. La ligne 3bis circulera de 7h30 à 19h30.

Les tramways de la ville sont largement revenus à la normale. Demain, les lignes 2, 5 et 7 fonctionneront normalement, les lignes 1, 5 et 8 «quasi normales» et les lignes 1, 3a et 3b fonctionneront toute la journée mais sur des services légèrement limités.

Les lignes A et B du RER – qui relie le centre-ville aux deux aéroports et à ses banlieues – fonctionneront toute la journée mais avec moins de services que la normale.

Trois bus sur quatre circuleront.

Position de durcissement

Les syndicats ont averti que la grève pourrait s’étendre, les travailleurs de la CGT dans le secteur de l’énergie ayant bloqué cette semaine les raffineries de carburant et les dépôts, faisant craindre une pénurie d’essence.

Une autre journée de manifestations de masse a été convoquée samedi.

Même l’union modérée de la CFDT, qui soutient le projet d’un système de points unique qui supprimerait les 42 régimes de retraite séparés de la France, recule devant le nouvel “âge pivot” de 64 ans.

Le gouvernement affirme que la mesure est nécessaire pour combler un déficit qui devrait atteindre jusqu’à 17 milliards d’euros (19 milliards de dollars) d’ici 2025 si rien n’est fait.

La CFDT, le plus grand syndicat de France, a exhorté le gouvernement à abandonner la mesure et à accepter une “conférence de financement” séparée avec les syndicats, qui souhaitent que les entreprises paient davantage en charges sociales pour couvrir les retraites.

Le Premier ministre Edouard Philippe, qui devrait rencontrer à nouveau les dirigeants syndicaux vendredi, a déclaré qu’il était ouvert à l’idée, mais souhaite que l’âge pivot reste pour l’instant dans le projet de loi qu’il a l’intention de soumettre au Parlement en mars.

“Si l’âge du pivot reste dans la loi, nous dirons évidemment non”, a déclaré jeudi à l’. le chef de la CFDT, Laurent Berger.

Les autorités semblent se préparer à de nouvelles semaines de perturbations, les syndicats CGT et FO, puissances parmi les travailleurs du secteur public, insistant pour que le gouvernement abandonne complètement la réforme.