Grèves françaises: Paris se prépare à protester alors que la perturbation des transports se poursuit

Les syndicats ont appelé à une nouvelle «journée de protestation» le jeudi 9 janvier alors que leur longue bataille avec le gouvernement français au sujet de la réforme des retraites se poursuit.

Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes dont Paris et les services dans les trains sont à nouveau perturbés.

Voici un aperçu des services en cours d’exécution.

Sur les chemins de fer, trois des cinq services normaux circulent sur les lignes TGV et les services économiques d’Ouigo.

Les services locaux sont plus perturbés avec un tiers des services transiliens de banlieue en service, deux liaisons Intercité sur 10 et quatre services TER locaux.

Ces services représentent une chute des lignes qui circulaient ces derniers jours, les travailleurs de la SNCF devant participer aux manifestations.

Les services internationaux, y compris l’Eurostar, proposent toujours un service réduit et Eurostar a publié un horaire réduit jusqu’au 12 janvier sur son site Web.

À Paris, il y a également plus de perturbations après quelques améliorations ces derniers jours.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le 9/01, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. L’offre de trafic sera en baisse par rapport aux jours précédents sur le tramway et 1 bus sur 2 circuleront en moyenne. ⬇️ pic.twitter.com/7K0RHQEYkk

– Service client RATP (@ClientsRATP) 8 janvier 2020

Dans le métro, seules les lignes 1 et 14 – qui sont automatisées – fonctionnent normalement.

Toutes les autres lignes de métro proposent un service limité. Les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 7bis, 8, 9 et 10 ne fonctionnent que pendant les heures de pointe – 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30.

Les lignes 11 et 13 circulent uniquement aux heures de pointe du matin, les lignes 6 et 12 uniquement aux heures de pointe du soir et la ligne 3bis uniquement entre 13h et 18h.

Toutes ces lignes ont moins de services que d’habitude et de nombreuses stations sur les lignes sont fermées.

Les tramways ont fonctionné pratiquement comme d’habitude ces derniers jours mais jeudi voit une baisse des services.

Les lignes 2, 6, 7 et 8 assurent un service «quasi normal» toute la journée. Les lignes 1 et 3a sont suspendues entre 11h30 et 14h30 et la ligne 1 s’arrêtera à 21h30 et la ligne 3a s’arrêtera à 21h. La ligne 3b est suspendue entre 11h et 15h.

Les trains de banlieue RER circulent de 5h à 21h, mais avec beaucoup moins de services que la normale et les trois quarts des lignes de bus normales fonctionnent.

Les syndicats – mais pas la CFDT plus modérée – participeront aujourd’hui à Paris à une manifestation qui devrait attirer plusieurs milliers de participants.

Jusqu’à présent, pendant les grèves, les marches syndicales elles-mêmes ont été pacifiques, mais certaines ont attiré l’attention de voyous du “ Black Bloc ” qui ont brisé des fenêtres et incendié des poubelles et du mobilier urbain, ce qui a provoqué des tirs de gaz lacrymogène.

La manifestation d’aujourd’hui commence à 13h30 à République et se déplace vers l’ouest à travers la ville pour se terminer place Saint-Augustin.

Les attractions touristiques de Paris ont de nouveau été affectées par la grève avec la fermeture de la Tour Eiffel jeudi.

🇫🇷 En raison du mouvement social national, je suis fermé aujourd’hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.

🇬🇧 En raison d’une grève nationale, je suis fermé aujourd’hui. L’accès à mon esplanade reste ouvert et gratuit. # TourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/yUkp4RcLSs

– La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 9 janvier 2020