Griezmann sauve la France et condamne l’Allemagne

Antoine Griezmann, attaquant de l’Atlético de Madrid, a sauvé l’équipe de France dans son stade avec deux buts qui ont tourné autour d’un duel de la Ligue des Nations dominé par l’Allemagne (2-1), qui s’était endormi après un Toni Kroos et qui s’est réveillé au bord de l’abîme.

Le petit prince a repris le témoin de Kylian Mbappé, qui jeudi dernier face à l’Islande a sauvé les champions du monde de l’ajout de sa première défaite avec deux étoiles dans sa chemise “bleu”. Et cela les a laissés dans une situation favorable pour conquérir la première place de leur groupe et gagner le droit de jouer le «play off». Tout le contraire de l’Allemagne, condamnée à gagner les Pays-Bas et espère que la France ne perdra pas face à l ‘”orange” pour ne pas descendre.

Face aux Scandinaves, la France était en remorque, au tableau d’affichage depuis que Kroos a converti un penalty à la 14e minute, et dans le match bien en seconde période.

La France sous pression

Dans le duel entre les deux derniers champions du monde, les Allemands de Joachim Low, menacés comme ils l’étaient, sont sortis plus déterminés à dominer le match et tout au long de la première mi-temps ils ont été supérieurs, au point de prendre les couleurs de la France de Didier Deschamps.

Ils sont allés de l’avant avec une pénalité claire de la main de Presnel Kimpembe, le seul joueur des onze français qui ne faisait pas partie de l’équipe de gala, aligné sur une blessure du barcelonais Samuel Umtiti.

Ils ont dominé le match mené par un impressionnant Leroy Sané de l’aile droite et ont eu trois occasions claires qui ont contrecarré un Lloris qui est revenu en pleine gloire, comme il l’avait déjà montré contre l’Islande.

Le champion du monde a perdu la solidité du jeu qui avait tant impressionné en Russie il y a trois mois. À une époque où l’on parle plus du Ballon d’or qu’autre chose, les individus ont fait leur apparition dans une équipe réputée être avant tout un groupe.

Maintenant c’est Griezmann

S’il y a quelques jours lors du match amical contre l’Islande, Mbappé était en charge de briller et, accessoirement, de sortir l’équipe de l’impasse, cette fois c’était Griezmann, l’autre grand candidat au prestigieux prix individuel. Ils viennent en France comme cela n’a pas été le cas depuis des années, mais il a quand même ses stars. Ceux-là n’échouent pas.

L’Allemagne est toujours en convalescence. Il a signé une excellente première mi-temps, mais il n’a pas de but et c’est donc très difficile contre des rivaux de niveau. Low’s n’a remporté que 3 de ses 13 derniers matchs, enchaînant sept victoires consécutives.

L’équipe n’a pas profité de ce domaine, alors qu’elle a vu comment la France s’étirait. La seconde moitié a commencé avec une autre pinte et les “bleus” ont été plus incisifs. Mbappé a perdu un tir en tête-à-tête remporté par Neuer dans le 50e et douze plus tard, un centre puissant de Lucas dans la zone a trouvé le chef de son coéquipier Griezmann qui a égalisé le concours et l’a ensuite condamné.

Lorsque l’égalité a semblé convenir aux deux, une pénalité sévère sur Matuidi a permis à l’athlète de marquer son deuxième but, égalant le double qui avait déjà placé l’Allemagne en demi-finale de la Coupe d’Europe 2016.

Les Allemands ont été saisis par le vertige de la descente, incapables de réagir, loin du niveau qui les a amenés à conquérir la Coupe du monde 2014 et avec plus de questions que de réponses.