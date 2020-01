Guide Michelin 2020 : Le guide Michelin attribue ses étoiles les plus contestées

L’image se répète chaque année dans l’imaginaire gastronomique, renforcée par les histoires des chefs gracieux -ou affectés- et les multiples reconstitutions faites au cinéma : cette attente tendue, avec le téléphone qui se ferme jusqu’à ce qu’une sonnerie retentisse et, de l’autre côté, le verdict qui peut signifier la plus grande gloire de tout chef ou sa chute en enfer arrive. Une étoile, celle qui donne (ou retire) la bible de la gastronomie mondiale, le guide Michelin, est responsable de cette montagne russe d’émotions derrière laquelle se cache aussi une pression économique très importante, car gagner ou perdre une étoile n’est pas seulement une question de prestige mais aussi d’argent. La cérémonie d’annonce des restaurants français sélectionnés ou passés en revue pour cette année 2020 s’est tenue ce lundi à Paris, dans le cadre d’un gala au cours duquel Michelin a remis au ciel, aux limbes ou en enfer les principaux restaurants de France en fonction des étoiles données ou retirées aux établissements. Cette fois, cependant, les dieux de la gastronomie ont été plus que jamais remis en question, suite à la récente dégradation du restaurant du regretté Paul Bocuse, très critiquée par certains experts, et à la confrontation avec un autre chef français emblématique, Marc Veyrat, qui l’année dernière a traduit le guide en justice pour être responsable de sa dépression.

Le guide #Michelin accorde sa récompense suprême à trois nouveaux chefs installés en France https://t.co/gAOD5TKsPK — Le Monde (@lemondefr) January 27, 2020

La tension était palpable au Pavillon Gabriel, au milieu de l’avenue des Champs-Élysées, où s’est tenu le gala qui a dévoilé, devant des centaines de chefs, sommeliers, hommes d’affaires, critiques et journalistes, le nouveau guide avec 628 restaurants récompensés par une, deux ou trois étoiles. “Nous devons être clairs sur le fait que nous devons prendre des décisions difficiles, mais les décisions de nos équipes sont de rapprocher les amateurs, le grand public, du talent des chefs (…) une décision que nous prenons le plus sincèrement possible”, a justifié le président de Michelin, Florent Menegaux, au début de la cérémonie : “Il n’y a pas de traitement de faveur dans le guide Michelin”, a déclaré le patron du guide, Gwendal Poullennec. Cependant, il a déclaré : “si un établissement a une étoile, c’est parce qu’il en mérite vraiment une.

Sur les 628 restaurants récompensés cette année en France, trois établissements ont atteint le maximum de gloire, trois étoiles, de sorte que le nombre total de “restaurants trois étoiles” en France atteint 29 en 2020. La grande surprise a été les trois étoiles décernées à Kei, par le chef Kei Koyabashi, le premier chef japonais à atteindre le nirvana de la cuisine française. Onze autres nouveaux établissements ont obtenu deux étoiles, pour un total de 86, et 49 autres pourront arborer une étoile sur leur façade cette saison, ce qui porte à 513 le nombre total de restaurants Michelin à une étoile en France.

Tabata Mey de "Top Chef" décroche une étoile au Guide Michelin https://t.co/pVi539omG3 — Le HuffPost (@LeHuffPost) January 27, 2020

Ce n’est pas la première fois qu’une décision concernant Michelin suscite des critiques. Mais les voix qui se sont élevées après le retrait de la troisième étoile détenue depuis un demi-siècle par l’Auberge Paul Bocuse, en périphérie de Lyon, fleuron de l’inspiration de la nouvelle cuisine, ont été exceptionnellement hautes et dures. A tel point que, plutôt que de remettre en cause la cuisine du restaurant concerné, certains ont soulevé des questions sur la bible gastronomique rouge elle-même.

“Le guide (Michelin) vient de se suicider”, a déclaré le célèbre critique gastronomique Périco Légasse, pour qui il s’agit d’une décision “absurde et injuste” qui fait du guide “la honte de la cuisine française”, a-t-il déclaré ces derniers jours. “Il y a des jeunes qui viennent avec leur cuisine, heureusement elle évolue, mais ce n’est pas une raison pour piétiner un symbole”, estime la chef Ghislaine Arabian dans Libération.

Les étoiles Michelin sont un business. “Obtenir une étoile augmente le chiffre d’affaires de 80% en moyenne en trois ans”, explique l’expert Olivier Gergaud, qui analyse depuis 15 ans l’évolution d’un panel de restaurants qui ont reçu ou perdu des étoiles Michelin. Comme il l’a expliqué au Sunday Journal Du Dimanche, “les prix augmentent de 25 à 30% pour chaque niveau”, c’est-à-dire à chaque étoile reçue. En revanche, lorsqu’un restaurant perd une étoile, “la rentabilité passe de 3% de profit à -2% de perte.

Guide #Michelin | « J’ai pas préparé de discours, c’est une grosse surprise » : Kei Kobayashi devient le premier chef japonais à recevoir trois étoiles en France https://t.co/XR9pyHpEP0 — Le Monde (@lemondefr) January 27, 2020

Il n’est donc pas surprenant que la tension générée chaque année par l’annonce du nouveau Guide Michelin et les “dommages collatéraux” qu’il provoque. La dernière affaire en date a été celle du chef Marc Veyrat, qui a accusé l’an dernier Michelin d’être responsable de sa dépression après avoir retiré la troisième étoile qu’il lui avait décernée un an plus tôt. Le célèbre cuisinier au chapeau noir éternel a même fait appel au guide rouge de la justice pour savoir pourquoi Michelin avait rétrogradé son restaurant La Maison des bois.

Mais ce ne sont pas seulement les chefs dévalorisés qui sont sous pression. À l’ère d’Internet et des gourmets, les guides papier comme Michelin ont plus de concurrence que jamais. La publication Livres Hebdo a récemment souligné “la forte baisse” des ventes du guide Michelin au cours de la dernière décennie, “au point que son pouvoir normatif est remis en question”. Selon cette publication spécialisée, si 144 900 exemplaires de la bible gastronomique française étaient encore vendus en 2007, seuls 43 238 ont été distribués en 2019 : une baisse de 70% du chiffre d’affaires en 12 ans.

Dans ce contexte, pour nombre de critiques et d’analystes, la décision de rétrograder le Bocuse, jusqu’alors intouchable, et surtout de faire l’annonce une semaine avant la présentation officielle du nouveau guide, n’est qu’un “coup de foudre” pour faire parler de Michelin. D’autres, comme Libération, soulignent cependant que le fait que des chefs comme Veyrat se présentent même devant les tribunaux pour obtenir une étoile montre que le guide est encore au moins un “objet culturel hautement symbolique”.

Le guide Michelin “est toujours la référence, c’est le saint graal pour un chef”, a convenu le chef Eric Pras lors du gala, de la Maison Lameloise, un restaurant qui a réussi à garder ses trois étoiles depuis longtemps. Pour le célèbre chef, “la haute cuisine est “un mode de vie” que personne n’est obligé de suivre s’il ne supporte pas la pression. La controverse est littéralement servie.