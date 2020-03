Guide pour comprendre les élections en France

(CNN) – La France est sur le point d’élire son nouveau président. “C’est bien”, pourraient-ils dire, mais nous nous remettons à peine des changements sismiques de 2016 (Brexit, Donald Trump). Vous devez cependant faire attention. L’un des pays les plus importants d’Europe pourrait finir par être gouverné par un leader d’extrême droite ou par quelqu’un qui n’a jamais occupé un poste d’élection populaire. Dans tous les cas, le résultat résonnera à travers la planète.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le vote ce week-end:

Parce que c’est important?

Pour l’Union européenne:

L’UE est déjà très occupée à faire face à son divorce en instance avec la Grande-Bretagne. Au moins deux des candidats à cette élection ont également promis de retirer la France du bloc. Le groupe de 28 nations survivra-t-il à la perte de deux de ses membres les plus riches et les plus peuplés? Probablement non. “Un gouvernement français abandonnant l’euro serait un choc politique plus important que le départ de la Grande-Bretagne”, ont déclaré deux analystes.

Pour les États-Unis:

On a le sentiment que cette élection présidentielle, comme celle des États-Unis, apportera des changements que personne ne peut pleinement prévoir. Un observateur politique a déclaré que les Français “en ont assez de la gauche et de la droite au cours des 30 dernières années” et “veulent renverser la vapeur”. Les deux concours présentent une multitude de similitudes effrayantes: des candidats écrasants et alarmants, des allégations de corruption et des erreurs. Beaucoup.

Pour le reste du monde:

En principe, tout le monde déteste qu’il y ait trop de changement dans le monde. De plus, toute personne dans un pays déchiré par la guerre en Afrique ou au Moyen-Orient, qui pense que la France pourrait être un refuge, pourrait trouver la porte fermée. L’immigration, en particulier en provenance des pays islamiques, pourrait être le principal problème de cette élection. Certains candidats souhaitent réduire considérablement l’arrivée de personnes dans le pays. L’un d’eux veut même interdire l’immigration légale.

Pour les marchés:

Les deux principaux candidats ont des perspectives économiques très différentes. Vous voulez que la France abandonne l’euro et protège les emplois français. Les autres plaident pour une plus grande intégration européenne. Les marchés détestent, détestent la volatilité. Découvrez comment ils ont réagi aux élections en Grèce en 2012. Avec la sortie future de la Grande-Bretagne de l’UE, la France sera la deuxième puissance économique de la région. Et un changement là-bas affecterait les marchés.

Quand est le choix?

Le premier tour est ce dimanche 23 avril. Ensuite, les deux candidats ayant obtenu le meilleur résultat se rencontreront lors d’un second tour le 7 mai. C’est différent de ce qui se passe aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Amérique latine où le sort d’un candidat à la présidentielle dépend d’une seule journée. Et c’est encore plus différent que, disons, les élections nationales en Inde, qui durent cinq semaines.

Quels sont les principaux acteurs?

Marine Le Pen

Qui est-ce?: Elle est la dirigeante du parti d’extrême droite du Front national et l’une des favorites pour le premier tour. Il est également controversé, principalement en raison des antécédents de xénophobie et d’antisémitisme de son parti. Elle a essayé d’adoucir l’image de la fête – avec un succès régulier. En avril, par exemple, il a déclaré que la France n’était pas responsable des raids contre les Juifs qui se sont terminés dans les camps de concentration nazis pendant la guerre. Ça ne s’est pas bien passé avec ça.

Que recherchez-vous?: Elle veut que la France sorte de l’UE et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Vous souhaitez limiter l’immigration à seulement 10 000 «entrées» par an. Elle condamne la mondialisation et a promis de lutter contre «l’islam radical». Cela vous semble familier? S’il gagne, il sera le premier président d’extrême droite élu dans l’histoire de l’UE.

Fait curieux: Après des études de droit, elle a travaillé comme défenseur public et a parfois défendu … des immigrants sans papiers.

Fait terrifiant: À 8 ans, il a survécu à une bombe qui a détruit l’appartement de sa famille. Les assaillants allaient à l’encontre de son père, fondateur du Front national.

Emmanuel Macron

Qui est-ce?: Il est la plus grande surprise de ce quintette. C’est un centriste que personne n’a pris au sérieux au début. Il ne bénéficiait du soutien d’aucun des principaux partis politiques, il a donc formé le sien. Et – surprise! – il se bat avec Le Pen pour la première place dans les sondages.

Que recherchez-vous?: Il soutient des mesures libérales et favorables aux entreprises pour stimuler l’économie. Vous voulez augmenter les dépenses de défense et de police. Il veut de meilleurs salaires pour les enseignants et les unités à un moment où il est fracturé en France.

Fait curieux: À 17 ans, il a dit à son professeur qu’un jour il l’épouserait. Et il l’a fait.

François Fillon

Qui est-ce?: Il représente le Parti républicain et est connu comme le “Thatcher français” pour sa politique conservatrice. À un moment donné, il a mené la course, mais un scandale a éclaté à propos de membres de la famille avec des emplois rémunérés pour lesquels ils ne se sont pas présentés – et cela a tout déraillé.

Que recherchez-vous?: Il veut mettre fin à la semaine de travail de 35 heures de la France, réduire les dépenses publiques, supprimer les impôts les plus riches et réduire l’immigration. Et, comme Margaret Thatcher, elle n’a pas peur de s’emmêler avec les syndicats.

Fait curieux: Vivez dans un château du 12ème siècle!

Jean-Luc Melenchon

Qui est-ce? Il représente le Front de gauche, une coalition d’ex-communistes, de jeunes mécontents et de révolutionnaires vieillissants. Ils l’appellent le “French Bernie Sanders”. Il est l’orateur le plus captivant du groupe et rebondit dans les sondages.

Que recherchez-vous?: Il veut augmenter le salaire minimum, augmenter les impôts sur les riches et faire plus pour les classes inférieures.

Fait curieux: Vous avez utilisé des hologrammes pendant la campagne afin de pouvoir apparaître dans plusieurs événements en même temps.

Benoit Hamon

Qui est-ce?: Il est le candidat du Parti socialiste et est le dernier dans les sondages. Être socialiste à l’ère du président très impopulaire François Hollande, qui a même décidé de ne pas se faire réélire pour cette situation, a son prix.

Que recherchez-vous?: Il veut créer un revenu de base universel, légaliser le cannabis et imposer une “taxe robotique” qui s’appliquerait à la technologie qui enlève des emplois aux humains.

Fait curieux: Ils l’ont appelé “Little Ben” à cause de sa taille – il mesure 1,64 mètre.

Quels sont les thèmes principaux?

Économie

La France est dans une période de stagnation économique. Le chômage est à 10%. Le PIB est faible. Cela nécessite une secousse dans le système, mais les candidats diffèrent évidemment sur la façon dont cette secousse devrait être. L’un d’eux, Melenchon, veut une taxe de 100% sur les riches. Un autre, Le Pen, veut quitter l’euro.

Controverse

L’épouse de Fillon et deux de ses enfants ont été accusés d’avoir gagné plus d’un million de dollars en emplois d’assistants parlementaires qui n’ont jamais comparu.

Le Pen a publié des images violentes de meurtres de Daech sur Twitter. Le Parlement européen a déclaré qu’elle pourrait être jugée pour cela.

Macron a dû s’excuser d’avoir condamné le passé colonial de la France en Algérie et a refusé de parler d’une prétendue aventure.

L’immigration

C’est le thème principal de cette élection. De nombreux électeurs pensent que les politiques d’immigration actuelles ont aggravé les problèmes de chômage en France et contribué aux attentats terroristes meurtriers des deux dernières années. Et, comme dans de nombreuses régions d’Europe, l’extrême droite profite du sujet pour augmenter dans les enquêtes.

Alors, qui a de réelles chances de gagner?

Le Pen y Macron ira probablement au deuxième tour. Ensuite, Macron pourrait la vaincre avec des électeurs d’extrême gauche et des conservateurs le soutenant face à la possibilité que le chef du Front national dirige le pays. Mais rappelez-vous, peu de temps avant les élections aux États-Unis, personne n’a donné à Donald Trump de nombreuses options pour gagner, et maintenant il est le président des États-Unis.

Et après l’élection, quoi?

Pour la France

Nous partons jusqu’en juin où le pays aura des élections législatives. En France, une grande partie du travail gouvernemental incombe au Premier ministre. Et le Premier ministre est issu du parti qui a la majorité au Parlement. Ainsi, quel que soit le président, il ne pourra pas faire grand-chose si son parti n’obtient pas plusieurs sièges au Parlement. Autrement dit, le drame ne s’arrête pas à ce choix.

Pour le reste de l’Europe

Nous allons jusqu’en septembre, aux élections en Allemagne. La chancelière fédérale Angela Merkel – que beaucoup considèrent comme la femme la plus puissante du monde – fait face à une réelle possibilité de défaite pour son soutien à l’accueil des réfugiés. Elle est au pouvoir depuis 11 ans. Mais elle-même a reconnu que sa politique d’immigration avait nui à son parti.

