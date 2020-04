Hauteur de la discrimination en Inde

Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, M. ANTÓNIO GUTERRES, dans le contexte de la pandémie «Nous devons élever la voix contre toutes les expressions de racisme et les cas de comportement raciste. Nous devons de toute urgence démanteler les structures racistes et réformer les institutions racistes. »

Alors que le monde entier se bat contre la pandémie, les organisations internationales et les dirigeants appellent à intégrer tous les efforts pour vaincre le COVID-19. Les dirigeants politiques, les intellectuels et les chefs religieux – y compris le pape François – ont ajouté leur voix morale pour soutenir une lutte mondiale contre la pandémie.

Le virus ne fait pas la différence entre les pauvres et les riches, aucune discrimination en fonction de la race, de la religion et de l’ethnie. Le virus a victimisé l’humanité tout entière et représente une énorme menace pour l’humanité dans le monde entier.

Mais en Inde, le gouvernement Modi, soutenu par RSS, continue de prendre des mesures extrêmes de discrimination et de répandre la haine contre ses minorités, en particulier contre les musulmans.

L’Indian Express a rapporté: «L’hôpital civil d’Ahmedabad (Inde) a créé des services distincts pour admettre les patients hindous et musulmans infectés par le COVID-19 et les cas suspects. Selon le surintendant médical Dr Gunvant H Rathod, deux quartiers différents pour les hindous et les musulmans ont été créés conformément à une décision du gouvernement de l’État. »

Human Rights Watch a rapporté: «Le gouvernement n’a pas réussi à empêcher ou à enquêter de manière crédible sur les attaques croissantes des foules contre les minorités religieuses, les communautés marginalisées et les critiques du gouvernement – souvent menées par des groupes prétendant soutenir le gouvernement. Dans le même temps, certains hauts dirigeants du BJP ont publiquement soutenu les auteurs de ces crimes, prononcé des discours incendiaires contre les communautés minoritaires et promu la suprématie hindoue et l’ultra-nationalisme, ce qui a encouragé la poursuite de la violence. Le manque de responsabilité pour les exactions commises par les forces de sécurité dans le passé a persisté alors même qu’il y avait de nouvelles allégations de torture et d’exécutions extrajudiciaires, notamment dans les États de l’Uttar Pradesh, du Tamil Nadu et de l’Haryana. Il y a eu des allégations répétées de violations par les forces gouvernementales au Jammu-et-Cachemire pendant les opérations de sécurité. Le rapport décrit l’impunité pour les violations des droits de l’homme et le manque d’accès à la justice. Il a noté que la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu-et-Cachemire) (AFSPA) et la loi sur la sécurité publique (PSA) du Jammu-et-Cachemire entravent la responsabilité pour les violations des droits de l’homme. »

Le rapport souligne également que «la violence des foules par des groupes extrémistes hindous affiliés au BJP au pouvoir contre les communautés minoritaires, en particulier les musulmans, s’est poursuivie tout au long de l’année au milieu de rumeurs selon lesquelles ils auraient échangé ou tué des vaches contre du bœuf. Les dalits, anciennement «intouchables», continuent d’être victimes de discrimination dans l’éducation et l’emploi. Il y a eu une augmentation de la violence contre les Dalits, en partie en réaction à leurs demandes plus organisées et vocales pour le progrès social et pour réduire les différences de castes historiques. Les autorités ont continué d’utiliser les lois sur la sédition, la diffamation et la lutte contre le terrorisme pour réprimer la dissidence. Les journalistes subissent une pression croissante pour s’autocensurer en raison de la menace d’une action en justice, de campagnes de diffamation et de menaces sur les réseaux sociaux, et même de menaces d’agressions physiques. Les autorités ont de plus en plus utilisé la loi sur la prévention des activités illégales pour cibler les militants des droits civiques et les défenseurs des droits humains. Le gouvernement indien a également continué d’utiliser la loi sur la réglementation des contributions étrangères (FCRA) pour restreindre le financement étranger des ONG critiquant les politiques gouvernementales ou protestant contre les projets de développement massifs du gouvernement. Des affaires déposées par des ONG contestant les décisions du gouvernement de suspendre ou d’annuler leur FCRA étaient en instance devant les tribunaux. Augmentation du nombre de viols, principalement au Cachemire occupé par l’Inde. Les femmes et les filles handicapées continuent d’être exposées à un risque accru de violence. »

L’actrice pakistanaise de renom, Mehwish Hayat, a déclaré que lorsque le monde s’unit pour lutter contre un ennemi commun, l’Inde utilise cette pandémie de coronavirus comme un moyen de répandre la haine et la discrimination contre les citoyens musulmans.

Alors que le monde entier est engagé dans la lutte contre COVID-19, mais l’Inde profite de cette occasion pour victimiser les musulmans. Cet acte barbare n’est acceptable par aucune norme du monde civilisé. Nous le condamnons fermement et appelons la communauté internationale à prendre immédiatement des mesures préventives. L’Inde a déjà franchi tous les records de violations des droits de l’homme, si elle n’est pas traitée de manière appropriée, et si des mesures adéquates ne sont pas prises, il n’y aura pas de fin aux souffrances des minorités en Inde, en particulier pour les musulmans.

