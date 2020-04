Il existe près de 80 vaccins et 155 médicaments contre les coronavirus en cours de développement dans le monde

Un total de 155 médicaments et 79 vaccins COVID-19 sont actuellement en cours de développement dans le monde, selon un examen de l’Institut autrichien d’évaluation des technologies de la santé (AIHTA).



Selon l’institut, la plupart des 155 médicaments ont été approuvés pour le traitement d’autres maladies virales, nécessite maintenant une justification spéciale pour leur admission au traitement de COVID-19. Aucun des 79 candidats au vaccin n’a dépassé le stade de développement, note la revue.

Lundi, le directeur du Centre national de recherche en épidémiologie et en microbiologie du nom de N.F. Gamaleya Alexander Gintsburg a déclaré que, dans la Fédération de Russie, les études précliniques du vaccin contre le coronavirus devraient être achevées d’ici la fin mai, d’ici le 15 juin, il est possible d’entrer dans l’état d’enregistrement du médicament. Auparavant, le directeur général du Centre de virologie et de biotechnologie «Vector» Rinat Maksutov a proposé de mener des études précliniques du vaccin contre COVID-19 jusqu’au 22 juin et le 29 juin pour mener l’étude sur 180 volontaires.

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la flambée de la nouvelle infection à coronavirus COVID-19 était une pandémie. Selon les dernières données de l’OMS, plus de 2,24 millions de cas d’infection ont été enregistrés dans le monde et plus de 152 000 personnes sont décédées.

Merkel a donné une évaluation de la situation des coronavirus en Allemagne