Il y a déjà 30 décès en France à cause de COVID-19; Le ministre de la Culture donne une note positive

Avec 1 412 cas confirmés, la France devient le deuxième pays européen le plus touché par le coronavirus, après l’Italie.

Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a été testé positif pour le coronavirus COVID-19, a confirmé son bureau lundi après-midi, dans le cadre d’une épidémie qui a déjà quitté au moins 30 décès et plus de 1 400 cas en France. Le ministre a passé plusieurs jours à l’Assemblée nationale, où cinq députés se sont également révélés positifs.

Des sources citées par la chaîne de télévision française BFMTV ont indiqué que le ministre “va bien” et “qu’il est en quarantaine”. “Cela ressemble à une petite grippe”, ont-ils déclaré. Pour sa part, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué qu’il avait échangé des messages par téléphone portable avec Riester et que il est «peu symptomatique et qu’il« a un peu de fièvre ».

Le ministre de la Culture a déclaré la semaine dernière qu’il avait comparu devant l’Assemblée nationale et que des cas ultérieurs entre deux travailleurs du bâtiment avaient été confirmés, bien qu’il ait déclaré “qu’il n’avait aucun symptôme”.

“Les slogans des autorités sanitaires après tout contact avec des personnes infectées par le virus sont clairs. Surveillance et strict respect des barrières sanitaires et la limitation de la vie sociale “, at-il dit.

Ainsi, il a confirmé via son compte sur le réseau social Twitter qu’il ne participerait pas aux deux jours suivant les séances et annulerait ses rendez-vous prévus pour éviter d’éventuelles contagions.

De son côté, la santé publique a chiffré 30 personnes décédées et dans 1 412 cas, comme enregistré «Le Parisien«, Faisant ainsi de la France le deuxième pays européen le plus touché par le virus, après l’Italie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré urgence sanitaire internationale fin janvier et a appelé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour lutter contre le virus. (Europa Press)