Inventions de l’Exposition internationale de l’électricité de 1881

Actuellement, innovations technologiques Ils sont annoncés lors de congrès mondiaux ou d’événements spéciaux organisés par les principales marques du marché. Rien de nouveau si nous regardons en arrière et regardons expositions internationales, les salons et congrès qui, par le passé, ont servi de grandes figures pour montrer leurs nouvelles inventions et les nouveaux venus pour se faire connaître et, peut-être, trouver qui financerait leur projet. Des noms différents mais le même concept.

Précisément, dans l’une de ces expositions, il y avait un avant et un après. Ce n’était pas immédiat, mais Salon international de l’électricité Organisé à Paris en 1881, le premier de plusieurs, il a servi à faire connaître des inventions qui utilisaient l’électricité pour fonctionner et qui changeraient notre façon de nous déplacer, notre façon de communiquer et, en général, notre façon de vivre à l’intérieur et à l’extérieur de nos maisons.

L’électricité est quelque chose qui l’être humain sait dès ses premiers jours dans la terre. Mais c’est une chose de savoir que la foudre contient suffisamment d’énergie pour vous tuer ou pour éclairer des milliers de maisons si cette énergie peut être canalisée et une autre est de produire de l’électricité, de la stocker, de la distribuer et de lui donner une utilité pratique. Aujourd’hui, c’est relativement facile à dire, mais ce n’est qu’au XIXe siècle que certains pionniers ont réussi profiter de l’électricité.

Le premier était le télégraphe électrique de Samuel Morse en 1833. Viennent ensuite les premières installations d’éclairage électrique public à l’extérieur et à l’intérieur des habitations et la production d’électricité au niveau industriel. L’être humain avait apprivoiser l’électricité et ses possibilités semblaient infinies. Ainsi, ces réalisations et d’autres utilisant cette énergie retrouvée ont pu être vues, dans certains cas pour la première fois, lors de la première exposition internationale consacrée exclusivement à l’électricité.

Donc, après le Exposition universelle de Paris de 1878, consacré à des sujets aussi larges que l’agriculture ou l’industrie, le Salon international de l’électricité à partir de 1881, il a montré au monde tout ce qui pouvait être fait avec l’électricité et a fait allusion à ce qui allait arriver dans le futur.

Le tramway électrique

La Salon international de l’électricité de Paris en 1881 a été installé au Palais de l’Industrie, construit précisément pour la première Exposition universelle de Paris, en 1855. Et pour accueillir les visiteurs, la première chose qu’ils ont vue, selon les chroniqueurs de l’époque, “c’est un chemin de fer ou un tramway électrique et nous avons de grosses ampoules placées sur la partie supérieure du toit”.

Le premier tramway électrique de l’histoire a été lancée près de Saint-Pétersbourg, Russie, en 1880. Jusque-là, ce moyen de transport utilisait la traction animale, généralement des chevaux. Donc, en 1881, à moins que vous ne viviez dans la capitale russe de l’époque, voir un tramway électrique était une surprise totale. Bien que la conception et la structure des wagons soient très similaires dans les deux cas, ne pas voir de chevaux tirer le wagon était au moins étrange.

Gravure illustrant le premier tramway électrique de Paris. Source: Le blog d’histoire des sciences

En grande partie grâce à la publicité que le Exposition internationale, bientôt le tramway s’est étendu à d’autres villes, pays et continents. Après le succès russe de 1880, les tramways électriques de Berlin (1881), Brighton, Royaume-Uni (1883), Cleveland, Ohio, États-Unis (1884), Vienne, Autriche (1887), Budapest, Hongrie (1887), Richmond, Virginie, États-Unis (1888), Toronto, Canada (1892) …

En Espagne, le tramway électrique Il arrivera à Bilbao pour la première fois en 1896, suivi par les lignes électriques de Carthagène (1898), Madrid et Barcelone (toutes deux en 1899). Il arrivera à Valence en 1900 et à Saragosse en 1902.

Pour sa part, l’Argentine verra son premier tramway électrique à Buenos Aires en 1897, le Brésil à Rio de Janeiro en 1896, le Chili en 1900 à Santiago du Chili et le Mexique à Mexico en 1900.

Éclairage électrique

Jusqu’à l’exposition de 1881, le éclairage public il utilisait du gaz, introduit en 1807 à Londres. Ce n’est qu’en 1875 que l’éclairage extérieur a été possible à l’aide de lampadaires électriques, initialement appelés bougies électriques ou bougies Yablochkov en l’honneur de leur inventeur, le Russe Pavel Yablochkov.

Gravure illustrant l’éclairage électrique à Londres, 1878. Source: Le blog d’histoire des sciences

Los Angeles a présenté le éclairage électrique de certaines de ses rues en 1876, et Paris a fait de même en 1878 en profitant de l’ouverture de l’Exposition universelle de la même année. Mais cette première installation parisienne se limite à l’avenue de l’Opéra et à la place de la Estrella, aujourd’hui nommée place Charles de Gaulle et où l’Arc de Triomphe de Paris se démarque. Quoi qu’il en soit, grâce à l’impulsion de l’Exposition universelle, Paris a bénéficié de éclairage électrique, qui s’est étendue dans plusieurs de ses rues les plus fréquentées.

Curieusement, ces premiers réseaux de lampadaires électriques utilisaient la technologie de lampe à arc électrique, inventé par Humphrey Davy en 1811. L’éclairage incandescent, découvert par Joseph Swan y Thomas Edison, serait utilisé pratiquement en même temps dans des villes comme Newcastle (1879) ou Cleveland, Ohio, États-Unis (1879).

Ampoules électriques

Parallèlement à l’éclairage extérieur, les premières installations privées ont également vu la lumière, jamais mieux dit, dans l’exposition de 1881 avec des représentants de la stature d’Edison ou de Swan, entre autres noms.

Ampoules modernes de style Edison vintage. Source: Produits techniques de consommation

Précisément Thomas Edison Il présentait ses ampoules à incandescence, dont nous profitons depuis des décennies jusqu’à l’avènement des lampes fluorescentes (1980) et LED (2000). Edison n’était pas le premier, il y avait déjà des démonstrations d’ampoules similaires en 1835, mais Edison et ses chercheurs ont trouvé le bon filament pour produire suffisamment de lumière pour éclairer. Breveté en 1879 et 1880, l’ampoule à incandescence utilisait initialement un filament de carbone.

Pour sa part, Joseph SwanEn plus d’être responsable de l’éclairage public à incandescence, il a présenté sa propre ampoule à incandescence pour un usage domestique ou intérieur à l’Exposition internationale. Les Anglais ont breveté son invention en 1879 et en 1881, il a créé sa propre entreprise, la Swan Electric Light Company. L’ampoule de Swan utilisait également un filament de carbone et était techniquement en avance sur celle d’Edison. Par curiosité, en 1883, ils ont uni leurs forces sous le nom Edison et Swan United Electric Company.

Le véhicule électrique

Une autre des inventions présentées à l’Exposition de 1881 était le véhicule électrique. Auparavant, nous avons vu certains des premiers véhicules électriques de l’histoire comme ceux qu’il a créés Louis Antoine Kriéger et son Entreprise de véhicules électriques Kriéger.

Tricycle électrique Gustave Trouvé. Source: Jacques Cattelin (Wikipedia)

Mais parmi les noms qui ont présenté leurs premiers véhicules fonctionnant à l’électricité, il se démarque Gustave Trouvé, ingénieur et inventeur, entre autres, du télégraphe militaire portable (1872) ou du détecteur de métaux (1874). Et en 1881, il a présenté son tricycle à moteur électrique au monde, techniquement la première voiture électrique avec la permission de celles construites par Kriéger.

Comme on peut le voir dans les gravures de l’époque, le Trouvé véhicule électrique Il se composait d’une grande roue sur le côté gauche et de deux roues sur la droite, comme un vélo. Au milieu se trouvait le conducteur, assis, et derrière lui la batterie chargée de fournir suffisamment d’électricité pour faire tourner les roues.

Le moteur électrique utilisé par Trouvé a été développé par Siemens. Et le trike était un modèle de James Starley. Le bon fonctionnement de l’invention m’a fait appliquer ce moteur à d’autres utilisations futures, comme un bateau électrique.

Avec plus de 900 000 visiteurs, le Salon international de l’électricité 1881 fut un succès complet. Et, comme nous l’avons vu, la liste des inventions qui pouvaient être vues, pour la première fois dans de nombreux cas, était énorme. Certaines des inventions présentées sont tombées dans l’oubli, d’autres ont servi d’inspiration pour de futurs gadgets, et la troisième a fait une telle impression que ils ont été appliqués au monde réel en quelques mois ou années. Quoi qu’il en soit, cette Exposition a réuni les grandes inventions à base d’électricité qui venaient d’être inventées et qui allaient changer le monde à ce jour.