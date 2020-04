Israël s’est révolté contre Netanyahu

La

La sortie de la crise politique israélienne devrait être la démission de l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu. C’est ce que les participants aux milliers de rassemblements à Tel Aviv ont dit.

Malgré la quarantaine en Israël, le temps des manifestations de masse a commencé, causé par l’incapacité des politiciens à s’entendre et à former un gouvernement stable.

Le plus grand rassemblement de masse depuis la quarantaine a eu lieu dimanche sur la place Rabin à Tel Aviv. Selon son organisateur, le mouvement «Black Flags» récemment apparu, environ 5 000 personnes y ont participé. La police appelle le chiffre le plus petit, 2 000.

Compte tenu des conditions de quarantaine, l’action de masse s’est avérée impressionnante. Les manifestants, qui ont appelé l’événement une action pour sauver la démocratie, ont exigé l’arrêt des négociations sur la création de la coalition au pouvoir entre le parti Likoud et la deuxième force politique principale du pays – le bloc de centre-gauche Cahol Lavan. Ils ont peur que le prix de l’accord soit de maintenir le Premier ministre Netanyahu au pouvoir. Il est le leader du Likoud, ainsi qu’une figure de proue dans plusieurs affaires de corruption, qui reprendront son procès fin mai. Si les négociations pour former la coalition au pouvoir sont achevées d’ici là, Netanyahu sera à l’abri de poursuites.

Afin de ne pas être accusé de propager la pandémie, les drapeaux noirs se sont ralliés de façon inhabituelle, en gardant une distance d’un mètre et demi entre les participants.

Ce que les protestations israéliennes ont en commun, en plus d’être tenu contre l’interdiction des manifestations de masse, c’est que les participants ne sont pas satisfaits du gouvernement de Netanyahu. Le politicien dont le parti a remporté les élections législatives de mars de cette année est en train de perdre de sa popularité. Il est accusé d’avoir perturbé la mise en place du gouvernement, refusant de subir son procès. Cela a rendu la réponse des autorités à la pandémie de plus en plus chaotique, créant de nouveaux problèmes pour la population plutôt que de résoudre les anciens.

Conscient de la gravité de la situation, Netanyahu est prêt à faire des concessions. Depuis lundi, la quarantaine a été partiellement assouplie par la décision du gouvernement. Il est permis d’ouvrir des magasins qui ne sont pas à l’intérieur des centres commerciaux et de mener des activités sportives individuelles dans la rue. La levée de l’interdiction des prières de masse doit être reconnue comme un pas vers la partie religieuse de la population. Cependant, la levée complète des restrictions et des compensations pour les entreprises est hors de question. On ne sait pas non plus quelles concessions politiques Netanyahu est prêt à faire.

Il reste peu de temps aux politiciens pour trouver un compromis. La question de la création d’un gouvernement a été transmise à la Knesset, qui a moins d’un mois pour le faire. Si aucun accord ne peut être trouvé dans ce délai, de nouvelles élections législatives extraordinaires seront annoncées en mai. Cahol Lavan a déjà déclaré que cette option, qui promet une incertitude persistante au pouvoir, ne leur fait pas peur. Malheureusement, les représentants de la société israélienne qui protestent ces jours-ci ne peuvent pas en dire autant.

