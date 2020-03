«Je prévois d’enseigner sur Whatsapp»

En France, où plus de 12 millions d’élèves sont confinés à leur domicile jusqu’à nouvel ordre, les autorités scolaires ont décidé de maintenir les cours, mais de manière virtuelle. Cependant, les étudiants et les enseignants rencontrent la saturation des serveurs informatiques.

En ce troisième jour de confinement en France à cause de l’épidémie de coronavirus, des blagues et des mèmes circulent dans la communauté éducative: un graphique illustre la répartition de la journée de télétravail des enseignants: 1 heure de préparation en classe, 1 heure de correction devoirs et 6 heures d’attente pour se connecter à la plate-forme Web de classe virtuelle.

“Cette période de confinement n’est pas une période de vacances”, a insisté le ministre français de l’Education, qui assure que les plateformes éducatives sont conçues pour supporter les connexions des près de 13 millions d’étudiants que compte le pays.

Mais les premières tentatives de connexion ont été aléatoires, explique Iván, instituteur dans le sud de Paris. “Lorsque les millions d’étudiants ont été connectés, la plateforme a cessé de fonctionner“

Depuis son domicile où, en plus, il doit s’occuper de ses enfants avec sa femme, Iván essaie de contacter les parents de ses élèves: «Ce n’est pas facile, seulement la moitié des parents de mes élèves se sont connectés à la page ou ont pu entrer . Et parmi eux, une seule famille a accompli une tâche qu’ils avaient demandée. » A partir de la semaine prochaine, l’enseignant n’exclut pas “l’enseignement via WhatsApp, en petits groupes, et pour que les élèves se voient également”.

D’autres enseignants ont choisi d’enseigner pour Youtube ou utiliser Discorde ou Twitch, plateformes traditionnellement utilisées par la communauté du jeu vidéo. Ceci malgré le fait que le ministère de l’Éducation nationale recommande d’éviter l’utilisation de plateformes web privées et étrangères qui capturent des données personnelles.

Pour sa part, Tatiana Bernardo, une enseignante d’espagnol contactée par RFI, a laissé des devoirs de lecture à ses lycéens et a ouvert une conversation dans un forum pour créer une sorte de salle de classe numérique et ainsi éviter d’avoir à contacter chacun de ses 250 étudiants. “Nous mettons les devoirs à la maison, nous avons téléchargé des textes, des documents iconographiques avec des questions”, explique-t-il à RFI.

En France, seul un petit groupe d’étudiants échappe à l’isolement: les enfants de médecins, d’infirmières, d’infirmières et de paramédicaux mobilisés pour lutter contre l’épidémie.

