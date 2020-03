“Je suis ici pour Allah. Il y aura des morts”, a crié l’attaquant de l’aéroport de Paris.

Opération policière à l’aéroport d’Orly à Paris. (CHRISTOPHE SIMON / . / .)

(CNN) – “Je suis ici pour Allah. Il y aura des morts.” C’est ce qu’a crié l’attaquant de l’aéroport de Paris-Orly, abattu par la police samedi, selon le procureur français François Molins lors d’une conférence de presse.

Le procureur a identifié l’agresseur comme étant Ziyed Ben Belgacem, qui avait des antécédents criminels et avait été inculpé neuf fois de violence et de vol.

Molins a déclaré qu’il avait été condamné à cinq ans de prison pour trafic de drogue en 2009. Il a dit qu’il avait été radicalisé en 2011 et 2012, et qu’il était sous surveillance pour divers délits commis à Paris.

À propos de l’incident de samedi, le procureur a déclaré que l’agresseur avait lutté avec une femme, lui avait mis un pistolet sur la tête, avait essayé de l’utiliser comme bouclier humain et lui avait pris son pistolet. L’incident a duré environ deux minutes, selon le procureur. D’autres officiers sont arrivés pour aider l’agent féminin et ont pu réduire l’agresseur, qui portait un sac à dos avec un Coran, une canette d’essence, un briquet et 750 euros à l’intérieur.

Le procureur français a déclaré qu’une enquête était en cours pour déterminer les motifs de l’agresseur.

L’affaire, a déclaré le procureur, a été transférée à l’unité antiterroriste en raison de la nature de l’attaque.

Molins a déclaré que l’agresseur subissait une autopsie pour savoir s’il était sous l’influence de drogues ou d’alcool.

