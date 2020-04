Jets de passagers, trains à grande vitesse convertis pour la réponse au coronavirus

Les avions et les trains retrouvent un nouveau souffle au milieu de l’épidémie de coronavirus alors que les nations européennes activent les capacités de soins de santé d’urgence.

L’excédent d’avions à réaction à large fuselage échoués en raison d’un manque de demande de voyages en avion pendant la pandémie de coronavirus pourrait être converti en unités de soins intensifs dans le cadre d’un nouveau plan présenté au gouvernement britannique. Les appareils, qui disposent déjà de systèmes internes de distribution d’oxygène – essentiels pour la ventilation des patients souffrant de coronavirus à virus respiratoire – sont également conçus pour être faciles à nettoyer et peuvent être fermés hermétiquement, exactement comme ils sont en vol.

La conversion de l’avion ne prendrait que quelques jours et verrait des avions assis sur le tarmac raccordés à une alimentation au sol et à des réservoirs d’oxygène externes, selon un rapport du London’s Times, citant la proposition d’un groupe de médecins et d’initiés de l’industrie de stimuler rapidement l’intensif capacité de soins du pays. Parmi les avantages cités figurent les excellentes liaisons de transport des aéroports pour le déplacement des patients, la présence de vastes installations de soutien et de restauration dans les terminaux et des hôtels adjacents pour l’hébergement du personnel médical.

Une fois équipé, l’avion pourrait également être transporté vers d’autres régions ou pays alors que le virus se propage dans le monde à différentes vitesses et intensités, ne nécessitant qu’un approvisionnement en oxygène liquide et en électricité à l’atterrissage pour fonctionner. Le professeur Jonathan Sackier, l’un des chefs de file du projet, a déclaré: «Les pays les moins avancés ont peu de capacités de soins intensifs et les régions éloignées sont mal desservies… Pourtant, une grande partie de la population mondiale possède au moins une infrastructure aéronautique.»

Le Times affirme que le plan a le soutien de la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni et que des avions appropriés lui ont déjà été proposés, mais qu’il a besoin de la coopération de Westminster pour progresser.

Le concept de base de ces conversions a été soulevé par le député conservateur Marco Longhi il y a trois semaines lors d’une conversation avec ses collègues du parti. Après des captures d’écran d’un groupe Whatsapp interne montrant la suggestion – ainsi que l’utilisation de navires de croisière dormants comme hôpitaux flottants comme ils l’étaient pendant la guerre des Malouines en 1982 – a été divulguée au blog de potins de Westminster Guido Fawkes, Longhi a été ridiculisé comme étant “un peu d’air- cerveau ».

Des avions médicaux ont déjà été utilisés par le gouvernement français pour déplacer des patients atteints de coronavirus à travers le pays et en Allemagne, dont le système de santé a une capacité excédentaire.

L’est de la France a été gravement touché par le coronavirus, mais l’ouest du pays l’est moins, ce qui signifie que si les hôpitaux de l’est – y compris à Paris – sont pleins à déborder, il y a des lits vides dans l’ouest du pays. Pour utiliser cette capacité plus efficacement, le gouvernement français a également commencé à utiliser son réseau national de trains à grande vitesse – beaucoup moins occupés maintenant que des millions de résidents français sont en lock-out – pour déplacer les patients vers l’ouest.

L’Associated Press rapporte que certains trains à grande vitesse ont été «équipés comme des hôpitaux» pour les transferts. Ils ont rapporté ce week-end: «Le premier TGV« médicalisé »a effectué son voyage inaugural le 26 mars. Des médecins en tenue de protection ont poussé des gurneys le long du quai presque vide de la gare de la ville de Strasbourg-Est alors que des avertissements de sécurité résonnaient des haut-parleurs. À l’intérieur des voitures à deux étages, des patients et des nappes de tubes et de fils étaient coincés devant des porte-bagages et des rangées de sièges. Une fois sécurisés, le train s’est envolé vers les hôpitaux les moins touchés de l’ouest. »

Des photographies de la gare d’Austerlitz à Paris, où des patients sont chargés dans des trains spéciaux pour se diriger vers l’ouest, montrent des voitures dépourvues de sièges et remplies de lits, ainsi que des médecins et des infirmières portant des masques pendant le voyage.