La Bzhanie a qualifié la coopération avec la Russie de priorité de la politique étrangère abkhaze

Le cinquième président de l’Abkhazie Aslan Bzhania, qui a pris ses fonctions jeudi, a qualifié le renforcement et le développement de la coopération avec la Russie de priorité de la politique étrangère abkhaze.

La Russie a été la première à reconnaître l’Abkhazie le 26 août 2008 et à établir des relations diplomatiques avec elle.

«Le renforcement et le développement d’une coopération globale avec notre principal allié et partenaire stratégique – la Fédération de Russie – a été et reste une priorité de la politique étrangère abkhaze. Conformément aux accords, nous travaillerons plus intensément avec la Russie fraternelle sur tous les aspects de la coopération bilatérale, égale et mutuellement bénéfique »- a déclaré Bzhania lors de la cérémonie d’inauguration.

«Comme l’a souligné l’ambassadeur de Russie auprès de la République Alexei Dvinyanin lors de la cérémonie, la Russie continuera de soutenir l’Abkhazie. «Je tiens à assurer à toutes les personnes présentes, et en premier lieu au Président élu, que la Fédération de Russie continuera de fournir à l’Abkhazie amie toute l’assistance possible, que ce soit de la manière la plus importante pour la sécurité de votre république dans le domaine militaire. coopération politique et politique, ainsi que dans la lutte contre la criminalité, y compris la criminalité organisée, que ce soit dans le domaine de l’assistance socio-économique et financière à tous les citoyens de la République d’Abkhazie sans exception, ou, comme Aslan Bzhania l’a très justement noté, dans la lutte commune contre l’infection à coronavirus qui a frappé le monde entier », – a déclaré l’ambassadeur. Dvinyanin a félicité le président élu de l’Abkhazie au nom des dirigeants russes.

Bzhania a remporté l’élection du président de l’Abkhazie le 22 mars, obtenant 56,5% des voix. Pour la première fois l’inauguration a lieu sans invités étrangers, dans une composition étroite, à cause de la pandémie de coronavirus.

Plus de 100 documents bilatéraux à différents niveaux ont été conclus entre la Russie et l’Abkhazie, dont le traité fondamental d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle du 17 septembre 2008 et le traité d’alliance et de partenariat stratégique du 24 novembre 2014. Un programme d’investissement russe pour promouvoir le développement socio-économique de l’Abkhazie est également mis en œuvre. Depuis 2008, la Russie a fourni une aide d’un montant de plus de 40 milliards de roubles et le programme pour 2020-2022 prévoit un financement de 4,5 milliards de roubles.

