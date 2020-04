La CIA va trop loin, les États-Unis ne peuvent pas poursuivre les accusés dans les attentats du 11 septembre après près de 20 ans

La confrontation entre la Central Intelligence Agency et le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, le scandale entourant la prison de Guantanamo Bay, a abouti à un procès des personnes accusées d’avoir commis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ne peut pas avoir lieu à ce jour.

Cela a été dit par le psychologue à la retraite de l’US Air Force, architecte du programme d’interrogatoire de la CIA James Mitchell. Ses paroles sont citées par le New York Times.

Cinq accusés dans l’organisation de la plus grande attaque terroriste de l’histoire ont été capturés au Pakistan en 2002 et 2003. La Central Intelligence Agency les a immédiatement envoyés dans l’une de ses prisons secrètes. Les accusés étaient là depuis des années. La CIA les a délibérément tenus hors de portée des tribunaux. Les forces de sécurité pensaient que les prisonniers pourraient avoir des informations sur une autre attaque, Al-Qaida et Oussama ben Laden.

“La CIA était indifférente au procès”, – a déclaré James Mitchell.

De plus, la situation était compliquée par le conflit entre le FBI et la CIA concernant les prisons secrètes. Mitchell a noté que le ministère était prêt à franchir le pas de la légalité et même à enjamber. Lors du procès, il s’est avéré que le bureau lui-même était également menacé. Seul Khalid Sheikh Mohammed, accusé d’avoir planifié les attentats, a été torturé près de 200 fois avec de l’eau. Dans le même temps, tous les prévenus ont été battus et détenus dans des conditions contraires à la norme. Cela a permis aux avocats de contester les informations obtenues lors des interrogatoires tenus au cours du processus. Les avocats ont affirmé que la CIA avait forcé les prisonniers à avouer.

Cela est allé si loin que le Congrès américain a adopté une loi interdisant les procès fédéraux des détenus à Guantanamo. En conséquence, l’affaire a été complètement relancée au printemps 2012. Mais même après cela, les difficultés n’ont pas disparu. En particulier, la Central Intelligence Agency a refusé de transférer des documents, invoquant des mesures de sécurité nationale.

Les avocats s’attendaient à ce que le procès soit accéléré lorsque les autorités auraient divulgué des informations sur le programme “Site noir”, ce qui impliquait la création de scandaleuses prisons secrètes de la CIA. Les informations ont certes été rendues publiques, mais le document de 500 pages a été largement expurgé et ne pouvait servir que de feuille de route pour les avocats.

Maintenant, la pandémie de coronavirus a également apporté des ajustements au processus. L’accès à Guantanamo Bay a été bloqué. Par conséquent, il n’y a pas d’accès aux accusés. La plupart des travaux préliminaires ont été suspendus. En outre, le mois dernier, le président a annoncé sa démission. Le projet d’ouverture du procès a été reporté au 11 janvier 2021. Le prochain juge sera toutefois le quatrième à se saisir de l’affaire.

